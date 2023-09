Brest-Lione, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Brest-Lione è una partita della sesta giornata della Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Quella di domani sera sarà la prima partita ufficiale di Fabio Grosso sulla panchina del Lione. Il tecnico italiano durante la settimana ha diretto i suoi primi allenamenti e si appresta a vivere una serata importante, di quelle che possono cambiare la vita. Dal Frosinone – con tutto il rispetto – ad una squadra che punta a qualcosa di importante in Ligue 1 il passo è bello importante.

Certo, il debutto non sarà dei più semplici visto che il Brest arriva a questo match da secondo in classifica con 10 punti nelle prime cinque partite di campionato e con un entusiasmo che è dilagante. Una vittoria in trasferta nell’ultimo turno in rimonta contro il Reims ha lanciato gli uomini di Roy. Che adesso sognano qualcosa di importante. Andando a vedere le formazioni che scenderanno in campo comunque, il Lione non si sa come possa essere in quella posizione di classifica. Nei bassifondi, con gente come Lacazetta in attacco che nonostante l’età è ancora in grado di fare la differenza. Difficile pensare che il Brest possa prendersi i tre punti, mentre appare assai più probabile che il Lione possa uscire da questo incontro con un risultato positivo. Magari anche una vittoria. In ogni caso la formazione ospite almeno un gol durante la partita la dovrebbe trovare.

Come vedere Brest-Lione in diretta tv e in streaming

Brest-Lione è in programma sabato alle 21:00. Il match valido per la sesta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il match un gol per squadra come detto prima lo dovrebbe regalare e occhio anche a quello che potrebbe essere il colpo esterno del Lione. Difficile, ma non impossibile, giudicando oggettivamente le formazioni che scenderanno in campo. Grosso quindi dovrebbe partire con il piede giusto in questa sua prima partita sulla panchina francese.

Le probabili formazioni di Brest-Lione

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Satriano, Le Douaron.

LIONE (4-1-4-1): Lopes; Kumbedi, Mata, Diomande, Tagliafico; Akouokou; Cherki, Caqueret, Tolisso, Nuamah; Lacazette.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2