Werder Brema-Colonia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Werder Brema-Colonia è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Tre punti il Werder Brema, a malapena uno il Colonia. La stagione, per gli uomini di Ole Werner e quelli di Steffen Baumgart, non è iniziata nel migliore dei modi. Quello del Weserstadion avrà dunque i connotati di un posticipo tra squadre deluse, che in questa Bundesliga 2023-24 potrebbero ritrovarsi a lottare entrambe per mantenere la categoria.

Il Werder Brema non è riuscito a dare continuità alla vittoria, nettissima, conquistata prima della sosta contro il Mainz, annichilito con un roboante 4-0. Domenica scorsa, infatti, i biancoverdi sono naufragati in quel di Heidenheim, regalando loro malgrado la prima gioia alla neopromossa, che prima di quest’anno non aveva mai giocato in Bundesliga. Il successo ai danni del Mainz resta quindi l’unico per il Werder: in precedenza la squadra di Werner aveva perso contro Bayern Monaco e Friburgo, incassando 5 gol complessivi e non segnandone nessuno. Le sconfitte, in realtà, sono cinque se consideriamo pure quella rimediata in Coppa di Germania lo scorso agosto, con il Werder Brema che si è fatto buttare fuori dal Viktoria Colonia, formazione che milita in terza serie.

Friedl e compagni a distanza di poco più di un mese da quel match dovranno vedersela con un’altra squadra di Colonia, quella più famosa.

I Billy Goats stanno vivendo un momento davvero difficile, dal quale fanno molta fatica a risollevarsi. Sabato scorso è stato l’Hoffenheim ad infliggere la terza sconfitta in quattro partite ai biancorossi, chiudendo ogni discorso già dopo i primi 50 minuti di gioco (1-3). La classifica è già deficitaria, con l’unico punto strappato nella trasferta di Francoforte (1-1). Sul banco degli imputati un attacco che ha prodotto solamente 3 gol e che attualmente, insieme a quello del Mainz, è il meno prolifico della Bundesliga.

Come vedere Werder Brema-Colonia in diretta tv e streaming

Werder Brema-Colonia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Tre degli ultimi quattro precedenti sono terminati in pareggio e tutti con il risultato di 1-1. Ha invece del clamoroso la vittoria per 7-1 del Colonia, che lo scorso marzo fece un sol boccone dei biancoverdi. Questo invece ha tutta l’aria di essere un match equilibrato, tra due squadre che faranno di tutto per evitare una sconfitta che peggiorerebbe le rispettive situazioni. Un altro pari non sarebbe una sorpresa, con entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Colonia

WERDER BREMA (3-1-4-2): Pavlenka; Pieper, Stark, Friedl; Groß; Weiser, Schmid, Stage, Jung; Kownacki, Ducksch.

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Paqarada; Ljubicic, Huseinbašić; Waldschmidt, Kainz, Maina; Selke.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1