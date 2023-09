Bari-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Bari-Catanzaro è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il Bari di Mignani è alla ricerca della prima vittoria interna di questa stagione. Sì, i pugliesi sono imbattuti, ma hanno collezionato solamente 4 pareggi e una sola affermazione, in trasferta, sul campo della Cremonese. Se vogliono ripetere lo stesso percorso della passata stagione, e magari migliorarlo (vorrebbe dire Serie A) devono iniziare a vincere anche al San Nicola. L’occasione contro il Catanzaro è importante.

Fino alla scorsa settimana la formazione allenata da Vivarini era stata senza dubbio la sorpresa di questo inizio stagione. Poi al Ceravolo è arrivato il Parma che ha distrutto i calabresi per cinque a zero lasciando anche delle scorie fisiche visto qualche infortunio di troppo. Il tecnico ospite ha problemi in difesa e ha cercato, in settimana, non solo di aggiustare sotto l’aspetto tattico quello che non è andato, ma ha lavorato pure sotto il profilo mentale, per rimettere a posto i cocci di una debacle clamoroso. Che ci poteva stare, ma non con questi numeri.

Bene, detto tutto questo è evidente che sia il Bari la squadra favorita. Le potenzialità della rosa sono diverse e la voglia di regalare la prima gioia ai propri tifosi tra le mura amiche potrebbe fare la differenza. Insomma, partita che sembra scritta.

Come vedere Bari-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Bari-Catanzaro è in programma domenica 24 settembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Bari-Catanzaro

Bari vittorioso, e per Mignani come detto sarebbe la prima vittoria interna di questa stagione. Un match che potrebbe regalare, inoltre, almeno tre reti complessive. Ma siamo certi che alla fine saranno i padroni di casa a festeggiare. E che di conseguenza manderanno un primo segnale, anche importante, alle dirette concorrenti per la promozione diretta in Serie A.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Acampora, Maiello, Koutsoupias; Aramu; Diaw, Nasti.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1