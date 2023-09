Scommesse, colpo record da oltre 100mila euro: ecco come ha fatto

Scommesse, un triplo colpo record da oltre 100mila euro. Ecco con giocate da pochi soldi come ci è riuscito. Il segreto è la pazienza

Centomila euro con tre schedine, piazzate in una sola settimana, e che avevano come unico comun denominatore il fatto che erano state giocate non solo per gli eventi del weekend passato, ma anche per le partite di qualificazione europee che hanno caratterizzato le scorse settimane.

Un triplo colpo incredibile, di quelli che resteranno nella storia delle scommesse sportive anche per un altro motivo: sono stati investiti pochissimi euro per riuscire a portare a casa 200milioni di lire. Lo scriviamo così, perché forse rende maggiormente l’idea. Vabbè, ma anche centomila euro si capisce che sono tantissimi ma proprio tanti soldi. Tre schedine diverse dicevamo, tutte giocate da un solo utente – così come riporta Agimeg.it – che ha puntato sul sito che raccoglie scommesse giocandabet.it. Ma entriamo nel dettaglio di questa davvero incredibile vincita.

Scommesse, ecco il dettaglio della tripla vincita

Il protagonista è un utente di Fucecchio, in provincia di Firenze, e come detto prima la particolarità di queste giocate stava nel fatto che erano dilazionate nel tempo le partite. Iniziate all’inizio della settimana con il turno di qualificazioni europee, e chiuse domenica, con le partite dei più importanti campionati europei.

“La prima giocata di 15 euro si basava su 15 eventi. La seconda e terza scommessa erano simili visto che entrambe mettevano in gioco 22 incontri e la puntata era quasi uguale (3,55 e 3,80 euro). Bene, tutto è riuscito alla perfezione, e tutte e tre le schedine hanno regalato una bella somma, negli ultimi due casi addirittura clamorosa. Con la prima puntata l’uomo è riuscito a vincere 4.951, con la seconda, quella da 3,55 euro, ha vinto 48.522 euro, nell’ultima ha chiuso il weekend magico con un colpo da 49.524euro. In totale fanno 103mila euro. Sì, ha davvero tutto dell’incredibile. E per concludere, per rendere l’idea che quando una cosa deve succedere, succede nonostante tutto, in tutte e tre le giocate c’era anche la vittoria del Tottenham che ha ribaltato il proprio match al minuto 98. Ma non è finita qui, ovviamente. Quello che spicca è anche l’under 2,5 tra Malta e Macedonia del Nord nelle qualificazioni europee: 0-2 al 41′ del primo tempo. Poi bloccata. E non era facile.