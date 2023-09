Damac-Al-Hilal, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Damac-Al-Hilal è una partita della settima giornata della Saudi Pro League e si gioca giovedì alle ore 17:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Sedici punti in sei partite di campionato per l’Al-Hilal, che ha potuto contare anche nella scorsa partita, quella valida per la Champions League asiatica, su Neymar. Però, nonostante tutti quelli che erano i favori del pronostico, è arrivato solamente un pareggio. Inaspettato per tutti, con un punto acciuffato al decimo minuto di recupero.

L’impatto quindi dell’attaccante brasiliano non è stato dei migliori e ci si aspetta molto di più da lui a partire da oggi: trasferta in casa del Damac per Neymar e soci, squadra penultima in classifica con soli tre punti e che viene da due sconfitte di fila che rendono l’idea di quello che è realmente dovrebbe essere: un impegno non così difficile da affrontare, uno scoglio non così difficile da superare.

Anche i bookmaker sono della stessa idea, c’è una squadra molto favorita soprattutto per quelli che sono i valori reali della rosa. Non si può dimenticare che nell’Al-Hilal ci sono pure Koulibaly e Milinkovic-Savic, elementi che senza paura di essere smentiti farebbero ancora la differenza anche in Europa.

Insomma, una gara quella di questo pomeriggio che è decisamente scritta e indirizzata. Una sfida che dovrebbe regalare diversi gol, tutti da una parte.

Come vedere Damac-Al-Hilal in diretta tv e in streaming

La gara Damac-Al-Hilal, in programma giovedì alle 17:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito dello stesso canale.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive. Forse anche qualcuno in più, onestamente. E occhio perché potrebbe pure arrivare la prima rete di Neymar con quella che da un poco di settimane è la sua nuova squadra. La rosa dell’Al-Hilal potrebbe tranquillamente giocare in un campionato europeo e di conseguenza il match di oggi sembra essere indirizzato alla grande. Non solo gol di Neymar, quindi, ma anche partita sbloccata nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Damac-Al-Hilal

DAMAC (4-2-3-1): Hawswi; Al Hawsawhi, Solan, Chafai, Al Anazi; Hamed, Antolic; Al Bishi, Stanciu, N’Houdou; Ceesay.

AL-HILAL (4-2-3-1): Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al Bulayhi, Al Shahrani; Neves, Kanno; Malcom, Milinkovic-Savic, Neymar; Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4