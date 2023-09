Conference League: i pronostici sulle altre partite di giovedì 21 settembre

Conference League, tra le sfide più interessanti quella tra Club Brugge e Besiktas. In campo anche Eintracht Francoforte e Fenerbahçe.

Uno dei gironi sulla carta più incerti della Conference League 2023-24 è quello D, dove due squadre si contenderanno verosimilmente il primo posto, quello che consente di qualificarsi agli ottavi senza dover affrontare lo spareggio con le retrocesse dall’Europa League. Stiamo parlando di Club Brugge e Besiktas, entrambe abituate – in particolar modo i belgi – a calcare palcoscenici più prestigiosi.

I nerazzurri, che lo scorso autunno riuscirono a raggiungere la fase ad eliminazione diretta della Champions League, nello spareggio di accesso alla fase a gruppi si sono presi lo scalpo degli spagnoli dell’Osasuna ed in campionato sono reduci da una roboante vittoria ai danni dello Charleroi, travolto 4-2.

Un ruolino di marcia di tutto rispetto finora quello degli uomini allenati dal norvegese Ronny Deila, momentaneamente terzi dietro a Gent e Anderlecht. Il Besiktas di Senol Gunes invece sta peccando di discontinuità in Super Lig, ottenendo due vittorie, un pareggio ed una sconfitta nelle prime quattro giornate. Domenica scorsa i bianconeri sono crollati in casa del Trabzonspor, perdendo 3-0 a Trebisonda. Proveranno a cambiare marcia in Europa: contro il Club Brugge se la giocheranno a viso aperto in una gara che non si preannuncia povera di gol. Non dovrebbe mancare l’appuntamento con i primi tre punti invece l’Az Alkmaar, semifinalista lo scorso anno, impegnato sul campo dei bosniaci dello Zrinjski Mostar. La maggiore esperienza a questi livelli sarà un fattore determinante anche in Zorya Luhansk-Gent e Viktoria Plzen-Ballkani: belgi e cechi con ogni probabilità avranno la meglio su ucraini e kosovari.

La “favola” Klaksvik continua

Un’altra sfida interessante è quella tra Lugano e Bodo/Glimt, sorteggiati nello stesso gruppo di Club Brugge e Besiktas. Norvegesi leggermente favoriti ma gli svizzeri non sono da sottovalutare: probabile che vadano a segno entrambe.

La “favola” Klaksvik, piccolo club delle Isole Far Oer, in estate ha fatto parlare di sé, quando nei preliminari di Champions League ha eliminato prima il Ferencvaros e successivamente i campioni di Svezia dell’Hacken. I faroensi hanno dimostrato di poter competere a determinati livelli, ma tornare con punti in tasca da Bratislava non sarà affatto semplice. Prevediamo due vittorie nette invece per Eintracht Francoforte e Fenerbahçe, due candidate alla vittoria finale: Aberdeen e Nordsjaelland non riusciranno a limitare i danni. Almeno tre gol complessivi anche in Ferencvaros-Cukaricki, sorteggiate nel gruppo della Fiorentina.

Conference League: probabili vincenti

AZ Alkmaar (in Zrinjski Mostar-AZ Alkmaar, ore 18:45)

PAOK o pareggio (in HJK Helsinki-PAOK, ore 18:45)

Gent (in Zorya Luhansk-Gent, ore 21:00)

Viktoria Plzen (in Viktoria Plzen-Ballkani, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Club Brugge-Besiktas, ore 21:00

Lugano-Bodo/Glimt, ore 21:00

Slovan Bratislava-Klaksvik, ore 21:00