Al-Ittihad-Al Fateh, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al-Ittihad-Al Fateh è una partita della settima giornata della Saudi Pro League e si gioca giovedì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

La stagione in Champions League è iniziata bene per l’Al-Ittihad, visto che nel primo impegno è arrivata una vittoria per tre a zero senza nessun problema. Adesso però ci si rituffa nel campionato, visto che nella serata di giovedì c’è la sfida all’Al Fateh.

L’obiettivo è quello di rimanere agganciati all’Al Hilal, che giocherà prima, alle 17. O magari, in caso di risultato negativo di Neymar e compagni, quello del sorpasso in classifica. Un solo punto in questo momento divide le due formazioni, e il campionato è ancora lunghissimo: l’obiettivo dei padroni di casa – Benzema è in dubbio – è quello di vincere ovviamete il campionato. Anche se ci sono diverse squadre che visti gli uomini che ci sono in rosa potrebbero farlo. Ma la partenza è stata ottima, con una sola sconfitta appunto nello scontro diretto, e poi solamente vittorie. Un passo falso che è già stato messo alle spalle in casa Al-Ittihad, visto che dopo la caduta, fragorosa, interna, sono arrivate due vittorie senza nemmeno subire reti.

E anche stasera potrebbe decisamente andare a finire in questo modo: con un’affermazione – sicura – dei padroni di casa che dovrebbero essere l’unica squadra a riuscire a trovare la via della rete. L’Al Fateh ha sì 11 punti in classifica, ma non sembra essere in grado di riuscire a tenere testa ad un club partito oggettivamente con degli obiettivi diversi in questo campionato.

Come vedere Al-Ittihad-Al Fateh in diretta tv e in streaming

La gara Al-Ittihad-Al Fateh, in programma giovedì alle 20:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito dello stesso canale.

Il pronostico

Vittoria in tasca per l’Al-Ittihad in una sfida da almeno tre reti complessive e che dovrebbe vedere, inoltre, solamente i padroni di casa riuscire ad andare a segno.

Le probabili formazioni di Al-Ittihad-Al Fateh

AL-ITTIHAD (5-3-2): Al-Mayouf; Shanqeeti, Hawsawi, Sharahili, Kadesh, Bamasud; Kante, Fabinho; Romarinho; Al-Amri, Camara.

AL FATEH (4-3-3): Rinne; Buhumaid, Denayer, Saadane, Baattia; Bendebka, Alhassan, Al-Fuhaid; Zelarayan, Tello, Batna.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0