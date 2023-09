Bayer Leverkusen-Hacken, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Hacken è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, pronostici.

Il Bayer Leverkusen nella scorsa primavera accarezzò il sogno di giocare la finalissima di Budapest, ma si arrese alla Roma di Mourinho dopo un’elettrizzante doppia sfida in semifinale. La cavalcata in Europa League è stata ad ogni modo un meritato premio in una stagione iniziata male ma che poi Xabi Alonso, subentrato in autunno a Gerardo Seoane, è riuscito a raddrizzare, portando addirittura il Werkself a un passo da un titolo continentale.

In estate l’ex centrocampista del Real Madrid è stato accontentato dalla società che ha fatto una campagna acquisti ambiziosa, acquistando giocatori di grande esperienza e spessore internazionale come Xhaka e Grimaldo oltre al cannoniere dell’Union Saint-Gilloise, rivelazione della scorsa Europa League, Victor Boniface. Rinforzi che sin da subito si sono rivelando determinanti: il Bayer è attualmente una delle squadre più in forma della Bundesliga e l’ha dimostrato anche venerdì, quando è tornato con un prezioso punto dalla sfida con i pluricampioni del Bayern Monaco, trovando il gol del definitivo 2-2 in pieno recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Palacios. Xabi Alonso e i suoi uomini dopo quattro giornate sono primi in classifica a quota 10 punti, proprio a braccetto con i bavaresi. Il primo posto nel girone di Europa League dovrebbe essere una formalità, visto che Hacken, Molde e Qarabag non sembrano poter insidiare i tedeschi.

Hacken “distratto” dal campionato?

Le Aspirine proveranno a mettere già dalla prima giornata le cose in chiaro, nel match con gli svedesi dell’Hacken, arrivati alla fase a gironi dai preliminari.

I campioni di Svezia in carica erano partiti dalla Champions League ma lo scorso agosto si sono arresi ai faroensi del Klaksvik, che hanno fatto l’impresa estromettendo i gialloneri in seguito ad un doppio confronto sorprendentemente equilibrato e terminato ai rigori. Retrocessi in Europa League, gli uomini di Per Mathias Hogmo hanno dovuto affrontare altre quattro partite, eliminando prima i lituani dello Zalgiris ed infine gli scozzesi dell’Aberdeen. Nell’Allsvenskan, il massimo campionato svedese, sono in piena lotta per il titolo: a 7 giornate dalla fine hanno solo 2 punti in meno rispetto al Malmo capolista.

Come vedere Bayer Leverkusen-Hacken in diretta tv e in streaming

Bayer Leverkusen-Hacken è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Bayer Leverkusen-Hacken anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Bayer Leverkusen sta vivendo un momento fantastico ed anche senza qualche titolare ha tutto per risolvere la pratica Hacken. Si affrontano in ogni caso due squadre dall’atteggiamento spesso spregiudicato, motivo per cui i gol non mancheranno di certo.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Hacken

BAYER LEVSERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

HACKEN (4-3-3): Abrahamsson; Sanberg, Ousou, Hovland, Fridriksson; Rygaard, Gustafson, Romeo; Layouni, Sonko, Hrstic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1