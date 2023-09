Tennis, a cielo aperto in lingerie: sorpresa piccante per i fan

Tennis, così ha lasciato tutti i fan a bocca aperta: con quella lingerie addosso è semplicemente mozzafiato.

La sua bellezza ha fatto perdere la testa a milioni di spettatori e utenti, che la seguono con dedizione sui social e nelle sue apparizioni tra piccolo e grande schermo. La protagonista del nostro articolo ha stregato tutti con il suo fascino e, di recente, ha deciso di sorprendere i fan lasciando tutti a bocca aperta con i suoi ultimi scatti su Instagram. In lingerie a cielo aperto, è semplicemente mozzafiato: una vera dea.

Nell’ultimo periodo la modella e attrice, diventata celebre per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha attirato parecchio le attenzioni degli appassionati di tennis. Madalina Ghenea, infatti, ha ufficializzato la sua relazione con il giocatore Grigor Dimitrov, ex numero 3 del mondo. Insieme formano una splendida coppia e possono contare sul supporto di tantissimi fan.

Per Madalina non è stato difficile conquistare l’affetto dei suoi numerosi ammiratori. Salita alla ribalta nel videoclip de Il tempo tra di noi di Eros Ramazzotti, per poi dividersi tra servizi fotografici e spot pubblicitari, la modella si è guadagnata una grandissima popolarità tra il pubblico affermandosi come una delle più amate e seguite. Nel 2011 ha debuttato come attrice, ne I soliti idioti – Il film, al quale hanno fatto seguito diverse altre pellicole.

Tennis, Madalina Ghenea sensazionale in lingerie: le foto mandano i fan in delirio

Da Razzabastarda a Dom Hemingway, passando per Youth – La giovinezza, Zoolander e House of Gucci, Madalina Ghenea si è sempre contraddistinta per la sua bellezza mozzafiato e la sua classe, oltre che per il suo talento. Una vera e propria icona di sensualità e fascino, che su Instagram può vantare un profilo seguito da oltre 1 milione di follower.

Qui la Ghenea condivide quotidianamente il suo lavoro, tra post e storie. Di recente, è stata la protagonista di un servizio fotografico che ha lasciato tutti a bocca spalancata. Madalina ha posato a cielo aperto sorprendo tutti e sfoggiando una lingerie che esalta alla perfezione il suo fisico statuario. La modella, più raggiante che mai, è a dir poco sensazionale.

L’intimo in pizzo le sta d’incanto e con la sua silhouette da urlo ha scatenato l’entusiasmo degli utenti. “Sei la Sofia Loren moderna” ha affermato un fan. “La donna più bella del mondo” è stata la risposta di un altro user. Le temperature su Instagram si sono alzate senza ombra di dubbio in seguito alla pubblicazione di questo scatto, con cui la Ghenea è riuscita per l’ennesima volta a mandare i social in delirio.