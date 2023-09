Real Madrid-Union Berlino, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Union Berlino è una partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: formazioni, pronostici.

Il Real Madrid torna a riassaporare le emozioni di quella che è, a tutti gli effetti, la “sua” competizione, a distanza di quattro mesi da quell’umiliante 4-0 nella semifinale di ritorno con il Manchester City, notte in cui gli uomini di Carlo Ancelotti furono costretti a deporre a malincuore lo scettro di campioni d’Europa.

Il tecnico italiano nel girone ritrova il Napoli, che guidò per una stagione e mezza dal 2018 al 2019, senza grosse fortune. Ma, oltre agli azzurri campioni d’Italia in carica, i Blancos dovranno vedersela con la matricola Union Berlino, alla sua prima partecipazione alla competizione regina, e con i portoghesi del Braga. L’esordio è al Bernabeu coi tedeschi, che negli ultimi giorni di mercato hanno arruolato l’ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci, ormai in rotta con il club bianconero. In precedenza dalla Serie A era arrivato nella capitale teutonica anche Robin Gosens, tra i protagonisti della cavalcata dell’Inter verso la finale di Istanbul lo scorso anno. Quella dell’Union, squadra che fino al 2019 non aveva mai giocato neppure in Bundesliga, è una vera e propria favola calcistica. Dopo la storica promozione e dopo aver giocato tutte le coppe minori (Conference ed Europa League) nelle ultime stagioni, ora tocca alla Champions, dove gli uomini guidati da Urs Fischer potrebbero rientrare nel novero delle sorprese grazie al loro gioco ben collaudato.

La prima volta dell’Union Berlino

In campionato, tuttavia, dopo due roboanti vittorie con Mainz e Darmstadt, sono arrivate due battute d’arresto con Lipsia e Wolfsburg, dirette concorrenti per l’Europa.

Sta invece facendo incetta di vittorie il Real Madrid, che da quando è ricominciata la Liga non ha mai smesso di vincere. Cinque vittorie in altrettante partite per le Merengues, nonostante alcune prestazioni non particolarmente convincenti (e dominanti). Nell’ultimo turno gli uomini di Ancelotti hanno ottenuto il secondo successo di fila in rimonta, ribaltando la Real Sociedad con Valverde e Joselu. Due settimane prima era toccato al Getafe: la rete decisiva in quell’occasione l’aveva realizzata Bellingham, l’acquisto principe dell’estate madrilena, che ha già segnato cinque gol da quando veste la camiseta blanca. Il centrocampista inglese, schierato sulla trequarti da Ancelotti, non sta provando a non far avvertire la mancanza di Vinicius, ancora lontano dal rientro in campo.

Come vedere Real Madrid-Union Berlino in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

Pur non entusiasmando, forse anche a causa di assenze importanti come quella di Vinicius, il Real Madrid sta continuando a vincere. E dovrebbero farlo anche nel suo habitat naturale, la Champions League, sfruttando la scarsa esperienza a questi livello dell’Union. Le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Union Berlino

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Nacho; Modrić, Tchouaméni, Camavinga; Bellingham; Joselu, Rodrygo.

UNION BERLINO (5-3-2): Rønnow; Gosens, Diogo Leite, Knoche, Doekhi, Trimmel; Král, Tousart, Laïdouni; Becker, Behrens.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1