Shakhtar Donetsk-Porto è una partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici.

La corsa per il secondo posto nel gruppo H si preannuncia apertissima. Dietro al Barcellona, principale (e naturale) candidato per la vittoria del girone, si daranno battaglia Shakhtar Donetsk, Porto e Anversa. Tenendo conto che i belgi sono alla loro prima esperienza nella competizione più importante, è probabile che uno dei due pass per la fase ad eliminazione diretta se lo contenderanno ucraini e portoghesi.

La partita di Amburgo – lo Shakhtar Donetsk è costretto a giocare in campo neutro a causa della guerra – si configura dunque come un primo scontro diretto, in cui una sconfitta potrebbe costare molto cara. Leggermente favoriti i lusitani, che un anno fa furono eliminati negli ottavi dall’Inter al termine di un doppio confronto equilibratissimo. Sulla loro panchina siede sempre Sergio Conceiçao, mentre l’attacco è guidato ancora dall’iraniano Taremi, che alla fine è rimasto nonostante le numerose offerte – probabilmente non soddisfacenti per il club – pervenute. È stato proprio l’attaccante asiatico a decidere la sfida di Primeira Liga con l’Estrela Amadora, giocata venerdì scorso e vinta 1-0 dal Porto. Da quando è cominciato il campionato i Dragoes hanno vinto quattro partite su cinque: l’unico pareggio è arrivato prima della sosta per le nazionali, in casa contro l’Arouca (1-1).

Tante assenze in casa Porto

Mentre il Porto è al momento secondo in classifica dietro allo Sporting, lo Shakhtar guarda tutti dall’alto verso il basso nel campionato ucraino, iniziato ormai dallo scorso luglio.

Gli arancioneri, che nella passata stagione si sono confermati campioni d’Ucraina al termine di un bel duello con il Dnipro-1, sono ripartiti dal tecnico olandese Patrick van Leeuwen, che aveva già allenato lo Zorya Luhansk. Con cinque vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta lo Shakhtar ha già messo le cose in chiaro in campionato: nell’ultimo turno si è imposto con il risultato di 1-0 sull’Obolon con un gol di Nazaryna. Contro il Porto gli ucraini non potrenno contare su Bondar e Traoré. Più incerottati i portoghesi, che si recano in Germania senza Evanilson, Pepe (squalificato) e Marcano, che si è infortunato gravemente.

Come vedere Shakhtar Donetsk-Porto in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

La rosa del Porto ha certamente uno spessore maggiore rispetto a quella di uno Shakhtar Donetsk che non è più quello di qualche anno fa. I lusitani sono leggermente favoriti e dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta, anche se l’assenza di uno uomo-chiave in difesa come Marcano è un vantaggio non indifferente per gli ucraini.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Porto

SHAKHTAR DONETSK (4-5-1): Riznyk; Konoplya, Rakitskyy, Lemkin, Azarov; Stepanenko, Kashchuk, Kryskiv, Sudakov, Zubkov; Sikan.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell; Jaime, Varela, Nico González, Galeno; Taremi, Fran Navarro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1