Formazioni ufficiali Verona-Bologna: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Verona-Bologna, le formazioni ufficiali della sfida del Bentegodi: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori.

La quarta giornata del campionato di Serie A si chiude con un confronto che sulla carta promette molti spunti degni di nota. Il Monday night infatti presenta la sfida del Bentegodi tra Verona e Bologna. Due squadre in cerca di punti importanti con cui dare la sterzata decisiva al primo scorcio di stagione. Ecco le scelte di formazione di Baroni e Thiago Motta:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Ngonge, Duda; Bonazzoli. Allenatore: Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebisher, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Verona-Bologna, il pronostico marcatori

Tra le due compagini sarà verosimilmente il Bologna a provare a fare la partita, non snaturando il proprio credo tattico e sfruttando la superiorità numerica sulle corsie esterne per tagliare l’area di rigore avversaria con trame di gioco organizzate. Sotto questo punto di vista, non è da escludere che Zirkzee riesca a centrare il bottino grosso con una giocata delle sue. Il Verona chiaramente non rinuncerà a pungere in contropiede, sfruttando quelle caratteristiche messe in mostra in questa prima parte di stagione. Piace e non poco la candidatura di Ngonge.

Verona-Bologna: probabili ammoniti e tiratori

Come già anticipato in precedenza, ci sono tutte le condizioni per assistere ad una gara movimentata con occasioni da ambo le parti. Le corsie esterne dovrebbero recitare un ruolo tutt’altro che trascurabile: Faraoni e Ndoye, ad esempio, sono due opzioni tiratori da prendere assolutamente in considerazione, così come Freuler e Doig. Rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara, invece, Hien e De Silvestri: la gara si prospetta molto veloce e frizzante e questi due calciatori – se presi in velocità – dovrebbero pagare dazio.