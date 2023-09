Barcellona-Anversa, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Barcellona-Anversa è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici.

Il Barcellona di Xavi, a differenza di quanto accadde lo scorso anno, è stato sorteggiato in un girone ampiamente alla portata. I blaugrana dovrebbero dunque accedere senza problemi alla quella fase ad eliminazione diretta che hanno mancato clamorosamente nelle ultime due stagioni, retrocedendo in entrambe le occasioni in Europa League.

Nel gruppo H proveranno a contrastare la prevedibile leadership dei campioni di Spagna in carica il Porto, lo Shakhtar Donetsk e la matricola Anversa, che per la prima volta nella sua storia si è qualificata alla fase a gironi della manifestazione continentale più importante. Un’impresa memorabile quella dei belgi, allenati da Mark van Bommel, che fa in un certo senso il paio con la vittoria del titolo: lo scorso giugno i biancorossi si laurearono campioni della Pro League grazie ad un gol dell’esperto difensore Alderweireld in pieno recupero nel match decisivo contro il Genk. Non era scontato che riuscissero a superare anche l’ultimo preliminare, visto che di fronte avevano l’Aek Atene, giustiziere nel turno precedente della più quotata Dinamo Zagabria. Ed invece l’Anversa ha avuto la meglio sia all’andata che al ritorno (1-0 e 1-2), tagliando già un prestigioso traguardo.

L’impresa dell’Anversa

In campionato van Bommel e i suoi uomini hanno perso qualche punto per strada ma sono reduci da un nettissimo 0-3 rifilato venerdì scorso al Westerlo.

È stato un fine settimana felice anche per il Barça, che ha fatto un sol boccone del Betis allo stadio olimpico “Companys” – è iniziata la ristrutturazione al Camp Nou – dove i biancoverdi di Pellegrini sono stati travolti 5-0 (a segno i due nuovi acquisti Joao Felix e Cancelo). Quarta vittoria di fila per Xavi, il cui unico passo falso resta il pareggio a reti bianche all’esordio con il Getafe, il solo motivo per il quale i blaugrana non sono a punteggio pieno con il Real Madrid. Il Barcellona è cresciuto partita dopo partita, in particolar modo a livello realizzativo: nelle ultime tre giornate ha segnato la bellezza di 11 gol complessivi. Il tecnico catalano dovrà fare a meno esclusivamente dei lungodegenti Pedri e Araujo.

Come vedere Barcellona-Anversa in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

L’Anversa ha realizzato un piccolo miracolo sportivo qualificandosi alla fase a gironi e, a meno di improbabili exploit, tutte le carte in regola per giocarsi il terzo posto con lo Shakhtar Donetsk. Sarà molto complicato, tuttavia, evitare la sconfitta in Catalogna contro un Barcellona uscito ormai dalla fase di rodaggio. Le reti complessive saranno almeno tre, considerando che i belgi non giocano certo un calcio difensivo.

Le probabili formazioni di Barcellona-Anversa

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; João Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; de Jong, Romeu, Gündoğan; Ferran Torres, Lewandowski, João Félix.

ANVERSA (4-2-3-1): Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, De Laet; Keita, Vermeeren; Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1