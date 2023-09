Como-Ternana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Como-Ternana è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Dall’avvio di stagione ci si aspettava sicuramente qualcosa in più del Como. Che ha vinto solo l’ultima partita, quella più difficile sulla carta, contro lo Spezia in trasferta. Vi abbiamo sempre detto che la formazione guidata da Moreno Longo ha uomini che sarebbero in grado di fare la differenza in questa categoria e lo confermiamo anche oggi. I lombardi possono essere la mina vagante del torneo.

Nessuna vittoria fino ad oggi per la Ternana di Lucarelli invece, che dopo quattro partite ha conquistato solamente un punto in classifica. Servirebbe una sterzata decisa, ma non c’è la sensazione che questo possa succedere nella giornata di oggi. Gli umbri sono ancora in fase di rodaggio e certo, la sosta avrà sicuramente aiutato, ma il Como oggettivamente sembra essere avanti rispetto alla formazione guidata dall’ex attaccante che ha legato alla maglia del Livorno la sua carriera. Quindi, questa sera, la Ternana dovrebbe rimanere con un solo punto in classifica.

Come vedere Como-Ternana in diretta tv e in streaming

Como-Ternana è in programma domenica 17 settembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Como-Ternana

Una gara da almeno una rete per squadra, comunque, e anche da tre complessive. Sì, proprio così. Ma alla fine il match se lo dovrebbe prendere la squadra di Moreno Longo aiutata anche dall’importante vittoria in trasferta arrivata contro lo Spezia prima della sosta. Una vittoria che ha dato entusiasmo e soprattutto consapevolezza nei propri mezzi. Continuità quindi, di risultati e di prestazioni. Per la Ternana, invece, notte fonda.

Le probabili formazioni

COMO (4-4-2): Semper; Cassandro, Odenthal, Barba, Ioannou; Da Cunha, Bellemo, Mustapha, Chajia; Verdi, Cutrone.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Labojko, Favasuli, Corrado; Favilli, Falletti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1