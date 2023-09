Newcastle-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Brentford è una partita valida per la quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Complice un calendario impegnativo, il Newcastle è arrivato alla sosta per le nazionali con tre sconfitte consecutive sul groppone. Serie negativa inaspettata, per certi versi, data la crescita repentina del club bianconero negli ultimi anni e che lo ha portato ad essere una delle più serie pretendenti ad uno dei primi quattro posti.

I Magpies, che nella prossima settimana torneranno a giocare la Champions League dopo quasi vent’anni – saranno di scena a San Siro contro il Milan – hanno perso contro Manchester City, Liverpool e Brighton. Nulla di così drammatico, visto che siamo ancora agli albori, ma dopo l’ottimo campionato dello scorso anno, concluso in quarta posizione, è normale che dagli uomini di Eddie Howe ci si aspettasse qualcosa in più. Sotto accusa, per il momento c’è la difesa, il reparto che sotto questa gestione ha sempre fornito le maggiori garanzie, fino a diventare uno dei punti di forza. Finora invece il Newcastle non ha mai tenuto la porta inviolata, nemmeno nell’unica vittoria stagionale, quella ottenuta all’esordio contro l’Aston Villa, strapazzato 5-1 al St. James’ Park. Howe si aspetta un cambio di passo già a partire dalla sfida con il Brentford, anche se dovrà fare a meno di alcune pedine importanti, tra cui il nuovo acquisto Tonali, infortunatosi con la nazionale italiana.

L’ex rossonero non sarà del match, così come Willock, Krafth e Manquillo. In forte dubbio anche la presenza di Botman, alle prese con un problema alla caviglia.

Il Newcastle nella passata stagione ha battuto due volte il Brentford, sia all’andata che al ritorno, ma le Bees sono ormai una bella realtà della Premier League e non vanno sottovalutate. Quest’anno non hanno ancora perso, mettendo insieme tre pareggi ed una vittoria, ottenuta nel derby con il Fulham. I biancorossi confermano di avere un impianto solido, nonostante l’assenza del loro cannoniere Toney, squalificato per calcioscommesse. Thomas Frank non potrà contare sugli infortunati Dasilva e Baptiste.

Come vedere Newcastle-Brentford in diretta tv e in streaming

Newcastle-Brentford è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Newcastle che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno difficilmente sbaglia questo tipo di partite. Motivo per cui ci aspettiamo che i bianconeri tornino al successo dopo tre sconfitte di fila ma è alquanto improbabile che mantengano anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Newcastle-Brentford

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Gordon, Isak, Barnes.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Hickey, Pinnock, Collins, Henry; Janelt, Norgaard, Jensen; Mbeumo, Wissa, Schade.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1