Wolverhampton-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Wolverhampton-Liverpool è una partita valida per la quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

Non è a punteggio pieno come il Manchester City, che dopo quattro giornate ha già messo le cose in chiaro, ma anche il Liverpool rientra a pieno titolo tra le squadre che hanno maggiormente impressionato in questo primissimo scorcio di Premier League 2023-24.

Eppure i Reds non erano partiti benissimo: all’esordio erano tornati dalla trasferta londinese contro il Chelsea con un pareggio a dir poco fortunoso (1-1) che non faceva presagire nulla di buono, soprattutto per un top club reduce da una stagione deludente. La svolta c’è stata a partire dalla seconda giornata di campionato, dal match di Anfield contro il Bournemouth, battuto 3-1 nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Mac Allister ad inizio secondo tempo. È avvenuto qualcosa di molto simile anche contro il Newcastle nella giornata successiva: con un uomo in meno – e che uomo, visto che parliamo del perno della difesa van Dijk – il Liverpool è stato capace di espugnare il St. James’ Park ed infliggere la seconda sconfitta stagionale ai Magpies, diretta concorrente per un posto tra le prime quattro, grazie ad un gol realizzato da Darwin Nunez all’ultimo respiro. Più netto invece il successo ottenuto ai danni dell’Aston Villa di Unai Emery, travolto 3-0 prima della sosta per le nazionali. Tra i marcatori, oltre al nuovo acquisto Szoboszlai, anche quel Salah che alla fine è riuscito a resistere alle sirene della Saudi Pro League, restando a Liverpool.

Il Wolverhampton fatica ad ingranare

Quello del Wolverhampton, prossimo avversario dei Reds, è stato invece un inizio in linea con la stagione precedente, che ha visto i Wolves lottare per la salvezza.

Kilman e compagni hanno cambiato guida tecnica ancora prima di cominciare, dovendo far fronte alle dimissioni improvvise di Julen Lopetegui, che ha rotto con la società in pieno agosto. Al posto del basco è arrivato Gary O’Neil, artefice principale della salvezza del Bournemouth lo scorso anno. I nero-oro, tuttavia, non stanno incantando: l’unica vittoria è arrivata nello scontro diretto con l’Everton (0-1) a Goodison Park. Per il resto solo ed esclusivamente sconfitte, compresa l’ultima in casa del Crystal Palace di Hodgson (3-2).

Come vedere Wolverhampton-Liverpool in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Liverpool è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Liverpool è apparso in fiducia e le vittorie con Newcastle e Aston Villa equivalgono a due test di livello superati a pieni voti. Nonostante l’assenza di van Dijk – il difensore olandese è ancora squalificato – la squadra di Jurgen Klopp dovrebbe tornare coi tre punti anche dal Molineux, approfittando del momento di difficoltà dei Wolves, apparsi troppo fragili. Le reti complessive con ogni probabilità saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Liverpool

WOLVERHAMPTON (4-4-1-1): José Sá; Doherty, Dawson, Kilman, Ait-Nouri; Neto, Joao Gomes, Lemina, Sarabia; Cunha; Fabio Silva.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Quansah, Matip, Gomez, Robertson; Mac Allister, Jones, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3