Liverpool-Aston Villa, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Liverpool-Aston Villa è una partita valida per la quarta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Liverpool di Jurgen Klopp – oltre al fatto, ovviamente, di cercare di prendersi la vittoria della Premier League anche se ci sono davvero diverse squadre candidate – ha due obiettivi che possiamo ritenere più reali. Entrare tra le prime quattro, e quindi prendersi di nuovo la qualificazione alla prossima Champions League, e vincere l’Europa League, la manifestazione europea nella quale i Reds, quest’anno, saranno impegnati.

Sì, ci sono poche discussioni su questo, e l’avvio di stagione, inoltre, è stato sicuramente diverso da quello dello scorso anno quando delle uscite sicuramente non da ricordare, hanno indirizzato il campionato. Stavolta sono 7 i punti conquistati nelle prime tre uscite, a conferma di un atteggiamento diverso di una squadra che, prima della sosta, ha comunque un impegno difficile, uno di quelli da prendere con le pinze. Ad Anfield arriva un Aston Villa forte, e determinato a giocarsi a viso aperto la partita.

Gli ospiti hanno di Unai Emery hanno collezionato due vittorie e due sconfitte in questo avvio di stagione. Ma hanno una rosa importante, puntellata anche nel corso di questa estate con l’arrivo di Diaby dal Leverkusen e di Zaniolo, che ha già debuttato, prelevato dal Galatasaray. Insomma, una formazione importante di quelle che possono dare fastidio a chiunque. Ma in questo caso, vista la voglia e la determinazione dei Reds, per l’Aston Villa dovrebbe essere davvero difficile riuscire a fare punti.

Come vedere Liverpool-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Liverpool-Aston Villa è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Magari il Liverpool avrà anche delle difficoltà durante il match. Magari alla fine la vittoria potrebbe arrivare pure con qualche sofferenza. Ma non ci possono essere dubbi su chi vincerà questo match. Sì, la vittoria se la dovrebbe prendere la squadra di Klopp in una gara che dovrebbe regalare non solo tre reti complessive, almeno, ma pure una per squadra come minimo. Insomma, gol e spettacolo, a fare da contorno all’affermazione dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Liverpool-Aston Villa

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Kakpo, Diaz.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Olsen; Konsa, Diego Carlos, Torres; Cash, Kamara, Douglas-Luiz, Digne; Diaby, McGinn; Watkisn.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1