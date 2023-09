Pisa-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Pisa-Bari è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

La freschezza di Aquilani, quest’anno al debutto in questo campionato così difficile, contro l’esperienza di Mignani, uno che lo scorso anno è andato a quattro minuti dalla promozione in Serie A. Quella tra i due tecnici è una sfida nella sfida. Vincerà chi riuscirà a gestire meglio le emozioni.

Il Pisa era partito alla grande andando a vincere contro la Sampdoria in trasferta per poi pagare dazio contro Parma, e ci sta, e Modena in trasferta. E ci potrebbe stare anche questo. Il Bari è imbattuto, ma ha vinto solamente una volta e pareggiato tre. E qualcuno in Puglia comincia a storcere il naso. Ci si aspettava di più, decisamente di più, dai galletti, che come detto sono una delle favorite per la promozione soprattutto dopo il cammino che rimane comunque bellissimo dello scorso campionato. Questa, sulla carta, è una gara da tripla. E per dare il nostro pronostico – oltre ovviamente a quelli che sono i valori in campo – ci affidiamo a quel famoso detto che dice “non c’è due senza tre”. Direte voi, ma verso quale squadra? Verso il Bari, che viene da due X di fila.

Come vedere Pisa-Bari in diretta tv e in streaming

Pisa-Bari è in programma sabato 16 settembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Pisa-Bari

Sì, il match tra Pisa e Bari, oltre a dove regalare almeno una rete per squadra, sembra indirizzato verso un pareggio. Un punto che potrebbe far sorridere il Pisa, che arriva da due sconfitte di fila, un punto che forse anche a malincuore potrebbe essere accettato dal Bari per un motivo: il campo toscano è ostico e uscire indenni sarà difficile per tutti. Quindi sì, pareggio.

Le probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Veloso; Vignato, Valoti, D’Alessandro; Mlakar.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Acampora; Aramu; Sibilli, Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1