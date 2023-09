Lecco-Brescia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-Brescia è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Quella di Lecco e Brescia è stata un’estate caldissima. Tra ricorsi, appelli, e notizie un giorno positive e un altro negative. Siamo sicuri che Foschi e Gastaldello, i due tecnici, ne avrebbero fatto a meno. Messe alle spalle, insomma, tutte le beghe politiche che ci sono state, le due formazioni hanno iniziato solamente prima della sosta il proprio campionato. Con risultati opposti.

Per il Lecco al debutto assoluto nella serie cadetta è arrivata una sconfitta. Vittoria, invece, contro ogni pronostico per il Brescia che ha battuto il Cosenza. Un segnale da leggere nella sfida di sabato: sì, perché la formazione che giocherà in trasferta ha dimostrato di essere pronta a scendere in campo nonostante tutto quello che è stato. I vari campionati giocati anche in Serie A mettono in evidente vantaggio la formazione di un tecnico navigato come l’ex difensore. E quindi il Brescia, senza discussioni, parte decisamente favorito.

Sarà facile? Macché, tutt’altro. Il Lecco vuole iniziare a fare punti perché sa benissimo che già sarebbe stato difficile mantenere la categoria senza intoppi in estate, figuriamoci dopo mesi passati in questo modo in balia di vicende giudiziarie che hanno visto protagoniste anche la Reggina e il Perugia. In tutto questo però ribadiamo il nostro concetto: è il Brescia che si può davvero prendere i tre punti.

Come vedere Lecco-Brescia in diretta tv e in streaming

Lecco-Brescia è in programma sabato 16 settembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-Brescia

Gara che sembra indirizzata soprattutto dopo la vittoria inaspettata del Brescia contro il Cosenza al debutto in questo campionato. Lecco troppo indietro e con pochi elementi di categoria a differenza degli ospiti.

Le probabili formazioni

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Giufici, Ionita, Galli, Crociata, Lepore; Pinzauti, Novakovich.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini: Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Fogliata, Paghera, Galazzi, Fares; Borrelli, Bianchi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2