Cosenza-SudTirol, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cosenza-SudTirol è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Era partito molto bene il Cosenza in questa stagione, conquistando quattro punti nelle prime due uscite. Poi la squadra di Caserta ha collezionato due sconfitte, e quella contro il Brescia, che era stato appena ammesso al campionato cadetto, è stata pure del tutto inaspettata. Eppure zero punti.

L’obiettivo per i calabresi – che davanti manderanno in campo l’ultimo innesto, Forte dall’Ascoli – è quello di tornare a vincere contro una delle formazioni più difficili da affrontare: il SudTirol di Bisoli, che ha ripreso quella corsa chiusa lo scorso anno al San Nicola di Bari nei playoff. Una corsa che ha come target quello di rimanere dentro le zone che contano della classifica. Il SudTirol fa della difesa granitica il proprio punto di forza. Bisoli, un ex della sfida, vuole tornare a casa con dei punti pesantissimi per prolungare il proprio momento positivo. Ma il Cosenza ha le qualità per riuscire a fare il colpo grosso, poche discussioni. Sì, quest’anno i calabresi dovrebbero riuscire, almeno sulla carta vista la rosa a disposizione, a conquistare una salvezza assai più tranquilla rispetto a quella degli ultimi anni.

Come vedere Cosenza-SudTirol in diretta tv e in streaming

Cosenza-SudTirol è in programma sabato 16 settembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cosenza-SudTirol

E allora diamo fiducia alla squadra di casa. Il Cosenza ha le carte in regola per prendersi quella che sarebbe la seconda vittoria della stagione in un match che, inoltre, dovrebbe regalare meno di tre reti complessive. Una gara chiusa che magari si potrebbe sbloccare con la giocata del singolo.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò; Marras, Voca, Tutino; Forte.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Rover, Kofler, Tait, Ciervo; Casiraghi, Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0