Ascoli-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Palermo è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Sette punti dopo tre gare, sì, il Palermo è una di quelle che ne ha almeno una da recuperare. E quel pareggio, al debutto, è arrivato sul campo del Bari. Insomma, la squadra di Corini ha iniziato bene la stagione e non vuole fermarsi proprio adesso.

I rosanero hanno costruito una squadra forte, una delle candidate alla promozione diretta in Serie A: innesti in tutti i reparti per il tecnico che deve guidare una formazione che sembra avere le possibilità di vincere tutte le partite. L’impegno di Ascoli non è dei più semplici però soprattutto per un motivo. I bianconeri il campionato lo hanno iniziato malissimo collezionando tre sconfitte in quattro partite e vincendo solamente contro la neopromossa FeralpiSalò. Lo scorso anno si è arrivati a pochi minuti dai playoff, adesso le cose sono decisamente cambiate e senza un cambio di rotta improvviso si potrebbero complicare nel corso dell’anno. Si sa, quando si parte poco bene poi tutto diventa difficile, mentalmente non si hanno quelle capacità di cercare la giocata, di tentare qualcosa di diverso. Sì, servirebbe proprio un’inversione di marcia. Che, però, diciamolo subito, difficilmente arriverà.

Come vedere Ascoli-Palermo in diretta tv e in streaming

Ascoli-Palermo è in programma sabato 16 settembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Palermo

La gara almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Ma occhio anche a quello che potrebbe essere un importante colpaccio esterno del Palermo di Corini del quale vi abbiamo spiegato le enormi qualità che ha in rosa. Difficile, se non impossibile, pensare a una vittoria ascolana. No, non sembra proprio il momento per vedere questo.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Falzerano, Botteghin, Bellusci, Falasco; Masini, Gnahoré, Caligara; Rodriguez, Manzari; Mendes.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mayeju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Segre, Gomes, Henderson; Di Francesco, Brunori, Di Mariano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2