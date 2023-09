Scommesse, casa dolce casa: fattore campo da 6mila euro

Scommesse, casa dolce casa: il fattore campo decisivo è il colpo finale è di quasi 6mila euro. Ecco come ci è riuscito

Di solito succede sempre che quando una squadra gioca in casa, spinta dal proprio pubblico, riesca sempre a dare quel qualcosa in più in campo per cercare di raggiungere una vittoria. E sarà stato il pensiero dello scommettitore piemontese che ha puntato 60euro su 8 partite, tutte 1, per portare a casa quasi 6mila euro di vincita.

La scommessa, così come raccontato da Agimeg.it, è stata piazzata da un utente di 21bet a Torino, e la particolarità di questa schedina sta nel fatto che il signore in questione ha pronosticato otto partite tutte con lo stesso pronostico: la vittoria della squadra di casa. Direte voi, facile in questo modo. Macché, erano quote anche abbastanza alte e la massima era quella di 2,22 del successo casalingo del Gillingham contro il Leyton Orient. La competizione era la English Football League Trophy, competizione dedicata ai club di terza e quarta serie del calcio inglese, praticamente la nostra Serie C e la nostra Serie D.

Scommesse, il colpo grosso così

L’uomo – o la donna in questione – ci credeva così tanto a questa giocata che ha deciso anche di investire una bella cifra, vale a dire 60euro. Che non sono pochi, visto che poi il computo generale con il bonus incluso ha generato la bellezza di 5.762,38 euro.

Una difficoltà enorme, visto che si parla di squadra semi professionistiche in molti casi che difficilmente danno delle garanzie. Sotto questo aspetto, oltre alla bravura di crederci anche la fortuna – che non deve mai mancare – nel riuscire in questo colpo che non ha cambiato la vita, ma che sicuramente qualche pensiero lo ha tolto davvero. Chissà se ci riproverà nel prossimo turno. Noi abbiamo la sensazione di sì, qualcosa si inventerà ancora.