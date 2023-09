I pronostici di giovedì 14 settembre: riparte già oggi la Saudi Pro League con due anticipi, si gioca anche in Brasile, Colombia e Cile.

Inizia oggi la sesta giornata del campionato arabo, la Saudi Pro League, mai come in questa stagione con puntati addosso i riflettori di tutto il mondo per l’alto numero di campioni arrivati nel corso del calciomercato estivo. Nessuna squadra si trova ancora a punteggio pieno.

I campioni in carica dell’Al Ittihad sono a quota 12 punti: contro Al Akhdood il ritorno ai tre punti dovrebbe essere immediato, troppo ampio lo scarto tra le due rose. L’Al Akhdood secondo Transfermarkt ha una rosa da un valore stimato totale di appena 16 milioni di euro, contro i 133 milioni dell’Al Ittihad che può contare tra gli altri su Kantè, Fabinho e Benzema.

L’altra partita odierna mette invece di fronte due squadre di media-bassa classifica, Al Wehda e Damac. L’Al Wehda ha nell’attaccante Ighalo la sua punta di diamante, il Damac può contare su Maher, N’Koudou e l’ex Lecce Ceesay.

Pronostici altre partite

In Cile promette almeno tre gol complessivi Colo Colo-Deportes Copiapo, mentre Huachipato-Palestino è partita da almeno un gol per squadra. Si giocano partite di coppa negli Emirati Arabi Uniti. L’Al Nasr in cui giocano tre ex giocatori della Serie A come Agudelo, Gabbiadini e Taarabt parte favorito contro l’Ajman in una partita che come all’andata (2-2) potrebbe regalare un alto numero di gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Partita con un numero di gol totali compreso tra 3 e 6 in AL Akhdoud Club-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 17:00

Vincenti

• Al-Ittihad Jeddah (in AL Akhdoud Club-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 17:00)

• Al-Nasr Dubai CSC (in Al-Nasr Dubai CSC-Ajman Club, Coppa – Emirati Arabi Uniti, ore 18:00)

• Colo Colo (in Colo Colo-Deportes Copiapo, Primera Division – Cile, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Akhdoud Club-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 17:00

• Al-Nasr Dubai CSC-Ajman Club, Coppa – Emirati Arabi Uniti, ore 18:00

• Colo Colo-Deportes Copiapo, Primera Division – Cile, ore 00:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• AL Wehda-Damac, Saudi Pro League, ore 20:00

• Al-Nasr Dubai CSC-Ajman Club, Coppa – Emirati Arabi Uniti, ore 18:00

• Huachipato-Palestino, Primera Division – Cile, ore 00:00

Il “clamoroso”

Bragantino vincente e almeno un gol per squadra (in Bragantino SP-Gremio, Brasileirao, ore 02:30)