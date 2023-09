Gratta e Vinci, la stella brilla poco: la vincita delude

Gratta e Vinci, la stella brilla poco e la vincita inizialmente delude. Ecco quello che è successo ad un “fortunato” giocatore

I Gratta e Vinci, ovviamente, almeno sotto l’aspetto mentale, sono associati solamente ai numeri. Sono pochi infatti i giocatori che nel momento in cui vanno ad acquistare un tagliando pensano alla possibilità di pescare un simbolo fortunato. Eppure, ormai, tutti i biglietti in circolazione danno questa possibilità.

E la dà, ovviamente, anche il Maxi Miliardario, Gratta e Vinci dal valore commerciale di 20euro, che permette una vincita fino a 5milioni di euro. In questo ultimo periodo, inoltre, proprio questo biglietto molto spesso ha regalato delle somme importanti – ve ne abbiamo raccontate diverse di queste storie – anche se stavolta avrebbe potuto fare meglio. Una storia, quella raccontata da Agimeg.it, che svela appunto la questione bonus e simboli. In questo specifico gioco sono quattro i simboli che si possono trovare: con la “stella” si vincono 100 euro, con il “ferro di cavallo” si vincono 200 euro, con la “moneta” si vincono 500 euro, con il “lingotto” si vincono tutti i premi dell’area “i tuoi numeri”. Nei mesi scorsi vi abbiamo pure parlato di come un lingotto non abbia regalato una vincita così importante come ci si aspettava. Questa volta la storia è diversa, e tocca da vicino un giocatore che non sapeva forse dell’esistenza di questa possibilità. E alla fine è rimasto anche un poco deluso.

Gratta e Vinci, la stella regala solo 100euro

Il fatto è successo alla Tabaccheria Edicola “Ai Confini” in via Garibaldi snc a San Leucio del Sannio in provincia di Benevento. Un cliente della stessa ha comprato appunto un Miliardario da 20euro e si è messo a grattare. Proprio nell’ultima fila del biglietto, al primo posto a sinistra, ha trovato la stella e ha capito di aver vinto qualcosa.

Poi, nel momento in cui è andato a grattare sotto per scoprire la somma, ha visto “solamente” 100euro. Quindi è rimasto anche un poco deluso, chissà, magari sognava qualcosa di più importante. C’è da dire però che proprio nell’interfaccia del biglietto, in alto, vengono spiegati appunto i bonus che magari l’uomo non ha visto, preso dalla voglia di cercare la vincita importante. Vabbè, nel momento in cui si è accorto del simbolo dopo una piccola delusione, dovuta ovviamente al sogno di fare il colpo grosso, ha accettato ben volentieri, e giustamente, la somma.