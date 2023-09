Tennis, giravolta ad alto rischio | Curve fuori controllo: fan in estasi

Tennis, l’ennesimo balletto sexy in diretta social fa impazzire i follower: durante la giravolta, una visione celestiale.

Ci eravamo soffermati, già nei giorni scorsi, sulla sua improvvisa svolta social. Sul suo profilo Instagram le foto sexy non erano mai mancate, ma i reel da bollino rosso sono una vera e propria novità. Una new entry apprezzatissima, ovviamente, che ha reso la sua pagina ancor più “interessante”.

Non ci sorprende affatto, dunque che il profilo di Lola Marandel sia frequentato e affollato come non mai. Una grossa mano, a livello di popolarità, più che il tennis in sé gliel’ha senz’altro data il gossip. In queste settimane si è parlato a lungo, infatti, del ragazzo che, almeno in teoria, starebbe frequentando. Anche perché non si tratta esattamente di un tipo qualunque, di uno sconosciuto. Lui è nientepopodimeno che Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp – era primo, ma Novak Djokovic si è ripreso il trono alla vigilia degli Us Open – e fenomeno senza precedenti. Né lui e né lei hanno mai ufficializzato questo presunto flirt, ma gli indizi a carico di questa tesi abbondano.

Secondo le indiscrezioni avrebbero cominciato a sentirsi all’inizio di giugno e si sarebbero poi visti in occasione della Hopman Cup. Quando, cioè, il giovane iberico si è recato in Francia, con la “scusa” di partecipare a quella competizione dopo la sua vittoria a Wimbledon, appositamente per poter trascorrere un po’ di tempo con lei. Ma si tratta, ed è giusto sottolinearlo, di voci che non trovano riscontro nei comportamenti dei diretti interessati, o nelle rispettive attività social.

Tennis, incidente di percorso: quel cardigan è minuscolo

Probabilmente stanno agendo in sordina proprio per evitare di alimentare il gossip, adottando quindi la strategia di Jannik Sinner, che di recente ha fatto sapere che il pubblico non vedrà mai la sua fidanzata, Maria Braccini. E si tratta in effetti, come ci insegna il linciaggio ai danni di Matteo Berrettini, di una scelta piuttosto saggia.

La nuova coppia potrebbe aver deciso di non esporsi mediaticamente, ma Lola, per conto suo, si sta esponendo eccome. Lo sta facendo nel più eclatante dei modi, postando una raffica di reel supersexy in cui balla in maniera provocante. Nell’ultimo di questi video, la Marandel indossa un pantalone bianco e un minuscolo cardigan che copre appena appena il seno.

Seno che, nel bel mezzo di una giravolta da bollino rosso, fa quasi capolino lasciando tutti di stucco. Un reel indimenticabile, dunque, che ci ha improvvisamente chiarito, se mai ce ne fosse stato bisogno, come mai Alcaraz abbia perso la testa per questa splendida tennista francese.