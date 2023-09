Emma Raducanu irresistibile al volante: curve doppie e fan in visibilio

Emma Raducanu, adrenalina in circolo sui social: i contenuti realizzati con Porsche fanno impazzire i follower della tennista.

Di passioni ne ha a bizzeffe. Quella per il tennis è la più spiccata fra tutte, magari, ma non di certo l’unica. Emma Raducanu è un vero e proprio uragano di vita ed è per questo che, nel tempo libero, trova sempre il modo di dedicarsi a tutte quelle attività che le fanno vibrare forte il cuore.

Come il pianoforte, ad esempio, che ha scoperto da poco ma che ha già un ruolo di primo anno nella sua quotidianità. Chi la conosce sa bene, però, che c’è dell’altro. Che i motori sono in cima alla lista delle sue “priorità” e che nutre un vero e proprio amore incondizionato nei confronti delle belle auto. Non a caso, la tennista britannica che due anni fa ha vinto lo Us Open partendo dalle qualificazioni è ambassador di una delle più prestigiose case automobilistiche di tutti i tempi: la mitica Porsche. Grazie a questa collaborazione abbiamo avuto l’onore di vederla più e più volte a bordo di splendide vetture. E il modo in cui le brillano gli occhi quando si mette al volante la dice lunga su quanto le piacciano gli sport motoristici.

Ha corso a bordo di una 911 GT3 tra le curve del circuito britannico di Brands Hatch, tanto per cominciare, ma non solo. Qualche tempo fa, prima che i tre interventi chirurgici la costringessero a un po’ di riposo forzato, si era divertita a guidare anche una 911 Carrera S. Al suo fianco c’era l’ex pilota automobilistico australiano Mark Webber, sotto la cui supervisione ha potuto godersi un bel giro a Silverstone.

Emma Raducanu, adrenalina a volontà: supersexy a bordo della Porsche

La Raducanu sa ormai il fatto suo, quindi, quando si tratta di mettersi alla guida di un bolide targato Porsche. Fermo restando che la sua auto del cuore, come ha confessato in un’intervista a Porsche Newsroom, resta la Taycan.

Indipendentemente da quale auto guidi, è comunque opinione comune che Emma Raducanu a bordo di queste auto ruggenti sia sexy come in nessun’altra circostanza. Sarà perché ostenta una sicurezza fuori dal comune, sarà perché è affascinante vedere una così bella ragazza al volante di bolidi del genere. Sta di fatto che, ogni volta che posta una foto scattata in circostanze del genere, il popolo dei social si scatena. Bella, sportiva, talentuosa e, a quanto pare, anche un po’ spericolata: cos’altro si potrebbe chiedere alla vita?