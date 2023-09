Al-Hilal-Al Riyadh, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al-Hilal-Al Riyadh è una partita della sesta giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Tredici punti in classifica e primo posto in campo. L’Al-Hilal, che ancora non può contare su Neymar che debutterà solamente nel prossimo match, almeno questa è la sensazione, ha iniziato alla grande il proprio campionato. Un avvio importante che viene fuori anche da quelli che sono i numeri di questa squadra che in cinque partite ha esultato 14 volte e che ha dovuto raccogliere il pallone in fondo alla rete cinque volte, tre delle quali in un solo match poi vinto. Insomma, ci può stare.

I padroni di casa sono quelli che si sono rinforzati maggiormente in questa estate pazzesca per il calcio saudita che ha regalato campioni di tutti i livelli. Gente che ormai sembrava a fine carriera, e gente giovanissima che invece era anche nel mirino di alcuni top club europei. I soldi hanno fatto la differenza, nonostante quelli che sono i proclami che arrivano da più parti. Ci sta, e non siamo nessuno noi per giudicare una scelta del genere.

Chiuso il discorso, torniamo alla partita, che non apre nonostante si giochi il venerdì la sesta giornata del campionato saudita. Poco importa pure questo, quello che a noi interessa è dire che l’Al-Hilal dovrebbe riuscire senza particolari problemi a battere una squadra, quella ospite, che in questo avvio di stagione ha collezionato quattro punti con solamente tre gol fatti e la bellezza di 10 subiti. Sì, avete letto bene. Insomma, dovrebbe essere una partita con molti gol.

Come vedere Al-Hilal-Al Riyadh in diretta tv e in streaming

La gara Al-Hilal-Al Riyadh, in programma venerdì alle 20:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito dello stesso canale.

Il pronostico

Un match che si sbloccherà sicuramente nel primo tempo e che alla fine, almeno tre reti complessive (forse qualcuna in più) li dovrebbe anche regalare. Senza dubbio l’Al-Hilal porterà a casa i tre punti e non dovrebbe nemmeno subire nessun gol da parte di una squadra che fino al momento, come spiegato prima, ne ha segnati solamente tre. Insomma, testa della classifica salva.

Le probabili formazioni di Al-Hilal-Al Riyadh

AL-HILAL (4-2-3-1): Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al Bulayhi, Al Shahrani; Neves, Kanno; Malcom, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Mitrovic.

AL RIYAD (4-4-2): Campana; Al Shuwayyi, Asiri, Tosca, Al Khaibari; Al Aqel, Toure, Al Rashidi, Juanmi; Al Abbas, Musona.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0