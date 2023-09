Al Akhdood-Al Ittihad, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al Akhdood-Al-Ittihad è una partita della sesta giornata della Saudi Pro League e si gioca giovedì alle ore 17:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Nessuna squadra a punteggio pieno. Anche se l’Al Ittihad ha perso solamente alla quinta giornata pagando oltremodo l’assenza di Benzema, che sarà ancora fuori per infortunio. Un incidente di percorso che, evidente, ci può stare. Lo sanno pure da quelle parti.

A patto che resti, appunto, solamente un incidente e niente di più. E l’Al-Ittihad ha subito la possibilità di rimettere le cose a posto, visto che nel sesto turno del massimo campionato arabo affronta in trasferta una formazione, l’Al Ahhdoud, che ha vinto solamente una partita fino al momento, che ha fatto solamente tre gol in campionato, e che ne ha presi sei. Insomma, una vittoria che appare davvero semplice per Kanté – lui sì a disposizione – e compagni. Una vittoria per riprendere il cammino e per tornare anche, in attesa dei risultati delle altre squadre, in testa alla classifica. Sperando che pure Benzema possa recuperare presto.

C’è un dato comunque da segnalare: nelle prime quattro uscite della stagione l’Al-Ittihad non aveva mai preso gol, nemmeno uno. Poi quattro tutti in una volta conto un Al Hilal che anche senza Neymar è riuscito in un clamoroso, quanto inaspettato, colpo esterno.

Come vedere Al Akhdood-Al-Ittihad in diretta tv e in streaming

La gara Al Akhdood-Al-Ittihad, in programma giovedì alle 17:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito dello stesso canale.

Il pronostico

Sfida che almeno tre reti complessive le dovrebbe regalare. E soprattutto dovrebbe regalare una vittoria esterna decisamente alla portata di una squadra costruita per vincere il campionato. E siccome di dubbi sull’affermazione dell’Al-Ittihad non ce ne stanno, noi vi diciamo che la formazione ospite la dovrebbe riuscire a sbloccare già nei primi 45minuti di gioco e non subire, nell’arco dei novanta minuti, nemmeno una rete. Sì, proprio così.

Le probabili formazioni di Al Akhdood-Al-Ittihad

AL-AKHDOOD (5-4-1): Vitor; Al Zabdani, Kvirkvelia, Al Rubaie, Burca, Al Mansour; Collado, Al Muwallad, Tanase, Al Harthi; Tawamba.

AL-ITTIHAD (4-3-3): Marcelo Grohe; Hawsawi, Sharahilli, Al-Shanqueeti, Bamasud; Kanté, Fabinho, Hamdallah; Coronado, Jota, Romarinho.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3