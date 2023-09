Venezuela-Paraguay, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Venezuela-Paraguay è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Venezuela e Paraguay sono due squadre che si giocheranno l’accesso al Mondiale fino all’ultimo. Non sono squadre sicure di entrare, ma sono formazioni che hanno le qualità per farlo. E sanno benissimo che ogni punto potrebbe essere oro in un girone come quello sudamericano dove tutte si scontrano con tutte.

Il debutto è stato sicuramente positivo – o meno amaro – per gli ospiti, che hanno almeno mosso la classifica pareggiando in casa contro il Perù. Zero a zero il finale, con poche emozioni in generale e con la sensazione di poter fare di più. Dalla trasferta in Colombia è invece uscito sconfitto il Venezuela, punito dalla rete di Borre a inizio ripresa che ha messo subito le cose in salita. Serve un cambio di rotta immediato, soprattutto perché qui nessuna regala niente e tutte rimarranno in gioco, o quasi, fino alla fine. Sarà importante per i padroni di casa riuscire a fare punti. Difficile, ma non impossibile.

Andando a vedere quelle che sono le qualità delle due rose, senza dubbio il Paraguay è leggermente avanti e che, inoltre, negli ultimi cinque incroci ha vinto tre volte, perdendo una volta sola e pareggiando ovviamente l’altra. Di certo stanotte sarà difficile riuscire a fare bottino pieno, ecco perché gli ospiti alla fine potrebbero anche decidere di accontentarsi quasi.

Come vedere Venezuela-Paraguay in diretta tv o in streaming

La partita Venezuela-Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà martedì 12 settembre a mezzanotte, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

In un match da meno di tre reti complessive, la differenza la farà la voglia di vincere che le due nazionali ci metteranno in campo. E come anticipato prima, il Paraguay, potrebbe anche decidere di accontentarsi di un pareggio. Ecco perché il segno X appare quello più probabile alla fine di questi novanta minuti.

Le probabili formazioni di Venezuela-Paraguay

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Gonzalez, Osorio, Angel, Mago; Martinez, Rincon, Herrera, Soteldo; Marques, Rondon.

PARAGUAY (4-3-3): Carlos; Rojas, Balbuena, Gomez, Riveros; Villasanti, Cubas, Gomez; Almiron, Avalos, Rojas.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1