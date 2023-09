Turchia-Italia, qualificazioni Europeo Under 21: tv, pronostici

Turchia-Italia è valida per le qualificazioni al prossimo Europeo Under 21 e si gioca oggi, martedì 12 settembre, alle 18:30: tv, formazioni, pronostici

La prima di Carmine Nunziata sulla panchina della Nazionale Under 21 ha decisamente lasciato l’amaro in bocca. Zero a zero contro la Lettonia e azzurrini rimandati a oggi, quando sempre in trasferta affronteranno la Turchia che un poco di giorni fa ha perso contro l’Irlanda.

La prestazione c’è stata. Sono mancati i gol, fondamentali in partite come queste. Quei gol però oggi li potrebbe pure trovare Baldanzi, recuperato dal ct azzurro, e che avrà una maglia da titolare nel 4-3-2-1 che il nuovo commissario tecnico ha in mente di mandare in campo nel tardo pomeriggio di oggi. Inutile dire, ovviamente, che serve una vittoria contro una formazione comunque difficile da affrontare e che ha tutta la voglia di mettersi alle spalle un clamoroso ko subito in rimonta. Ma gli azzurrini, nelle proprie corde, hanno quelle qualità tecniche che servono per riuscire nella vittoria.

Come detto contro la Lettonia sono mancati solamente i gol. Che oltre Baldanzi li potrebbe trovare Colombo, che al momento è favorito su Nasti per il ruolo di centravanti. Per il resto le scelte dovrebbero essere fatte, con poche possibilità di vedere tanti stravolgimenti. Serve vincere. E l’Italia dovrebbe riuscirci.

Turchia-Italia, dove vederla in diretta tv e in streaming

Turchia-Italia è valida per le qualificazioni al prossimo campionato Europeo Under 21 e si gioca oggi, martedì 12 settembre, alle 18:30. La diretta della partita è in programma su Rai 2. Mentre in streaming, la stessa, si potrà seguire su RaiPlay.

Il pronostico

Anche per via di una difesa di certo non così granitica, l’Italia di Nunziata ha le carte in regola per riuscire a trovare i primi tre punti in questo girone di qualificazione. Un match che gli azzurrini dovrebbero riuscire a portare a casa, soprattutto se riusciranno a concretizzare quella mole di gioco che s’è vista anche contro la Lettonia. Insomma, vittoria esterna. Finalmente anche.

Le probabili formazioni di Turchia-Italia

TURCHIA (4-3-1-2): Dogan; Kaan, Sardar, Ravil, Ozcan; Potur, Turkmen, Kenan Yldiz; Elmaz; Yardimci, Enis Destan.

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Pirola, Zanotti, Ghilardi, Ruggeri; Bove, Casadei, Miretti; Baldanzi, Oristanio; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2