Svezia-Austria, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Svezia-Austria è un match della sesta giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

La Svezia c’è, è viva e vuole lottare fino alla fine per uno dei primi due posti del gruppo F che mettono in palio un pass per Euro ’24, manifestazione continentale che la Germania ospiterà nella prossima estate. Gli scandinavi sono attardati rispetto a Belgio ed Austria ma sabato scorso, con il 5-0 rifilato all’Estonia – la selezione meno competitiva del girone insieme all’Azerbaigian – hanno rilanciato le proprie ambizioni.

La strada da percorrere, tuttavia, è ancora lunga. La Svezia, infatti, ha perso sia con il Belgio sia con gli austriaci e deve per forza aggiudicarsi uno dei due scontri diretti se vuole rientrare in corsa. La sfida con l’Austria è una di quelle da dentro o fuori: la Nati di Ralf Rangnick al momento ha 4 punti in più della Svezia e condivide il primo posto con i belgi. Il rischio di mancare la qualificazione ad un campionato europeo per la prima volta dal 1996 è più che mai concreto. Per la selezione di Jan Andersson sarebbe l’ennesima delusione dopo aver saltato gli ultimi Mondiali e soprattutto dopo essere retrocessi in Lega C di Nations League, un piazzamento che non le consente di poter contare sul cosiddetto “salvagente” degli spareggi per qualificarsi all’Europeo. Nell’era post Ibrahimovic il commissario tecnico si affida ai suoi giocatori più talentuosi, tutti a segno in Estonia. Isak, Kulusevski e quel Gyokeres che sta facendo molto bene con la maglia dello Sporting.

Con Rangnick l’Austria ha cambiato marcia

L’arrivo di un tecnico esperto come Rangnick ha dato invece nuova linfa all’Austria, che a Solna potrebbe farsi bastare anche un punto per mantenere invariato il distacco.

Insieme al Belgio, l’Austria è ancora imbattuta:. Le ha vinte tutte, ad eccezione della sfida coi Diavoli Rossi a Bruxelles, terminata 1-1. Lo scorso fine settimana Arnautovic e compagni non hanno preso parte alla giornata di qualificazioni ma sono comunque scesi in campo, pareggiando 1-1 nell’amichevole con la Moldavia.

Come vedere Svezia-Austria in diretta tv e in streaming

Svezia-Austria è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà alla Friends Arena di Solna, in Svezia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

È probabilmente questa la sfida più interessante della sesta giornata di qualificazioni ad Euro 2024 insieme ad Italia-Ucraina. La Svezia è quasi obbligata a vincere, mentre l’Austria, grazie ai quattro punti di vantaggio sugli scandinavi, potrebbe accontentarsi anche di un pareggio. E secondo noi dovrebbe riuscirci, in un match combattuto in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Svezia-Austria

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Lindelof, Hien, Olsson; Kulusevski, Cajuste, Gustafson, Forsberg; Isak, Gyokeres.

AUSTRIA (4-4-2): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Laimer, Schlager, Seiwald, Baumgartner; Gregoritsch, Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1