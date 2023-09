Spagna-Cipro, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Cipro è un match della sesta giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

La vittoria della Nations League sembra aver rigenerato la Spagna. La Roja ha ricominciato con il piede giusto anche nelle qualificazioni, prendendo a pallate la Georgia di Kvaratskhelia sabato scorso (1-7) e riprendendosi il secondo posto nel gruppo A dietro alla Scozia, ormai quasi certa di avere in tasca il pass per Euro 2024.

La selezione di Luis de la Fuente invece è ancora lontana dalla qualificazione matematica: le insidie si chiamano Norvegia e Georgia, che in questo turno si toglieranno punti a vicenda ma sempre pronte ad approfittare di un altro passo falso della Spagna sulla falsariga di quello che a marzo si verificò in terra scozzese. Il successo in goleada di Tbilisi però consente agli iberici di restare padroni del proprio destino: nonostante una gara in meno, Morata e compagni hanno tre punti in più del duo Norvegia-Georgia e, con una vittoria ai danni del fanalino di coda Cipro, il divario potrebbe aumentare. Nello stadio “de los Carmenes” di Granada de la Fuente chiederà ai suoi un’altra prestazione convincente e senza sbavature. Non saranno del match Asensio e Dani Olmo: infortunati, i due hanno già lasciato il ritiro della nazionale, facendo spazio a Ferran Torres e Yeremi Pino.

Nel tridente d’attacco, ai lati di Morata (tripletta in Georgia per l’ex Juve), il commissario tecnico spagnolo schiererà il classe ’02 Nico Williams ma soprattutto il gioiellino Lamine Lamal, che a soli 16 anni sabato è diventato il più giovane calciatore a segnare in qualsiasi nazionale europea e in qualsiasi tipo di partita nazionale negli ultimi 117 anni.

Come vedere Spagna-Cipro in diretta tv e in streaming

Spagna-Cipro è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà al Nuevo Estadio de los Carmenes di Granada, in Spagna. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Cipro è l’unica selezione ancora a zero punti in questo raggruppamento ed è reduce da una netta sconfitta casalinga contro la Scozia (0-3). Difficile che l’andazzo cambi contro una Spagna ispirata e che viene dalla goleada rifilata alla Georgia: sembrano dunque esserci i presupposti per un’altra vittoria larga della Roja, che verosimilmente segnerà dai 3 ai 6 gol.

Le probabili formazioni di Spagna-Cipro

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Baldé; Merino, Rodri, Gavi; Yamal, Morata, N. Williams.

CIPRO (3-5-2): Mall; Karo, Laifis, Roberge; Antoniou, Kyriakou, Ioannou, Charalampous, Correia; Kastanos, Pittas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0