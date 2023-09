Scommesse, ecco l’ultima trovata: si punta anche su questo

Scommesse, in un mondo in continua evoluzione ecco quella che è l’ultima trovata. Si può puntare anche su questo. La novità

Il mondo delle scommesse è sempre in continua evoluzione e nel corso di questi mesi vi abbiamo raccontato anche di alcune vincite clamorose arrivate con dei pronostici difficili, quasi impossibili, e soprattutto che nemmeno si conoscevano.

E più passa il tempo e più gli scommettitori, a quanto pare, hanno voglia di trovare nuovi stimoli. L’ingresso del Var ha dato un aiuto importante, visto che da un poco di tempo si può puntare anche su quando e se l’arbitro va al monitor. Ma quello che vi stiamo per raccontare – così come riportato da agimeg.it – è un nuovo modo di scommettere, un nuovo modo di guardare a quello che potrebbe succedere. Vabbè, bando alle ciance e andiamo a vedere quello che la società di scommesse, la BetFlag, mette in palinsesto per i propri clienti. Un qualcosa che mai prima d’ora era venuta fuori.

Scommesse, si punta sul numero di spettatori

L’ultima arrivata è l’under/over relativa al numero degli spettatori che assisteranno ad uno specifico incontro se sarà inferiore (under) o superiore (over) ad un valore prestabilito. Ai fini della refertazione farà naturalmente fede quanto comunicato dagli enti organizzatori a fine gara.

“Le prime due proposte sono collegate ai due prossimi big match della quarta giornata di Serie A in programma sabato 16 settembre. Per la gara tra il Genoa e il Napoli se gli spettatori saranno meno di 33mila l’under è a 1,75, se saranno di più l’over è a 1,90. Sempre sabato 16 l’Inter affronterà a San Siro il Milan e se i presenti saranno meno di 75mila l’under è proposto a 1,70 mentre l’over a 1,95″. Una scommessa incredibile, una di quelle che forse possono anche attirare soprattutto se escono alcuni dati sul numero di spettatori o se si fanno dei paragoni, a proposito del derby, rispetto a quello di Champions League dello scorso anno. Il dato non si scosterà scuramente più di tanto da quello. E allora ecco che la scommessa si potrebbe rivelare vincente. Con delle quote davvero interessanti.