Romania-Kosovo è un match della sesta giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

La Romania non è riuscita a sfruttare il fattore campo nello scontro diretto contro Israele e ad inizio secondo tempo, sabato scorso, si è fatta riacciuffare dopo essere andata in vantaggio nella prima mezz’ora con Alibec, attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

La Tricolorii mantiene in ogni caso un punto di vantaggio sugli israeliani in una lotta per il secondo posto che diventa sempre più avvincente. Dietro alla Svizzera, la grande favorita per la vittoria di questo girone, è assoluta bagarre: gli elvetici di punti ne hanno 11, segue la Romania a quota 9 ed infine Israele a 8. Più defilate, Bielorussia e Kosovo, ferme a 4 punti. Fuori dai giochi solo la rappresentativa andorrana, che tuttavia finora non ha sfigurato, totalizzando due punti (non pochi per una nazionale del livello di quella del Principato pirenaico). In attesa di capire come terminerà il match tra Israele e Bielorussia, la Romania non può sbagliare la partita con il Kosovo, avversario alla portata ma da prendere sempre con le pinze. I balcanici non hanno ancora vinto da quando sono iniziate le qualificazione ma al tempo stesso non si piegano facilmente. Hanno raccolto quattro pareggi in cinque partite, perdendo solo contro la Bielorussia.

La Romania per consolidare il secondo posto

Gli uomini guidati da Edward Iordanescu lo scorso giugno sono andati a sbattere contro la loro difesa (0-0), anche se a Pristina, sabato, non è passata neppure la Svizzera.

Una doppietta dell’ex laziale Muriqi ha consentito al Kosovo di evitare la sconfitta contro gli elvetici, rimontati da 0-2 a 2-2 in un finale incandescente. È affetta da “pareggite” pure la Romania, che dopo il doppio successo con Andorra e Bielorussia, non ha più assaporato la gioia dei tre punti, pareggiando con Kosovo, Svizzera e Israele.

Come vedere Romania-Kosovo in diretta tv e in streaming

Romania-Kosovo è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà all’Arena Națională di Bucarest, in Romania. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Kosovo anche contro la Svizzera ha confermato di essere una selezione ostica, che può contare su delle buone individualità e che non si arrende facilmente. Non sarebbe una sorpresa se riuscisse di nuovo ad evitare la sconfitta contro la Romania, che ha rallentato dopo i due successi iniziali. Un pareggio, da almeno un gol per parte, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Romania-Kosovo

ROMANIA (4-3-3): Moldovan; Sorescu, Manea, Dragusin, Burca, Bancu; R Marin, M Marin, Stanciu; Mihaila, Alibec.

KOSOVO (3-5-2): Muric; Hadergjonaj, Rrahmani, Aliti, Paqarada; Vojvoda, V Berisha, Loshaj, Zeneli; Muriqi, Rashica.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1