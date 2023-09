I pronostici di martedì 12 settembre: qualificazioni Europei e qualificazioni Mondiali

I pronostici di martedì 12 settembre: per gli azzurri quella con l’Ucraina è già una partita da dentro o fuori. Tante partite anche in Sudamerica.

L’Italia sabato scorso si è fatta riacciuffare nel finale dalla Macedonia del Nord, tornando da Skopje con un pareggio che rischia di complicare il suo percorso verso l’Europeo 2024.

Gli azzurri di Luciano Spalletti devono fare la corsa sull’Ucraina per raggiungere il secondo posto – il primo è ormai prenotato dall’Inghilterra – motivo per cui questa sera a San Siro bisognerà battere tassativamente la selezione allenata da Serhiy Rebrov. L’Italia, infatti, ha giocato una partita in meno rispetto all’Ucraina, che in questo momento ha tre punti in più. Una vittoria per scongiurare l’incubo spareggi: sì, perché se i campioni d’Europa in carica non dovessero arrivare tra le prime due, avrebbero il “salvagente” dei playoff. Nella notte milanese assisteremo probabilmente ad un match dominato dalla tensione, con la pressione che sarà ovviamente tutta sulle spalle degli azzurri, obbligati a vincere per evitare un altro psicodramma. Stasera scende in campo anche la Spagna, che si è rimessa in carreggiata con la goleada rifilata alla Georgia: la Roja di de la Fuente potrebbe ripetersi anche contro il modesto Cipro. Successo alla portata anche per il Belgio, che ospita l’Estonia a Bruxelles.

Pronostici altre partite

Nel gruppo del Belgio c’è uno scontro diretto interessante tra Svezia ed Austria, mentre la Georgia si gioca le residue chance di qualificazione in casa dell’altalenante Norvegia.

Francia ed Inghilterra, invece, in questo turno riposano. O meglio, saranno impegnate nelle amichevoli, rispettivamente contro Germania e Scozia: i gol non dovrebbero mancare. In Sudamerica proseguono le qualificazioni al Mondiale 2026: l’Argentina, dopo aver castigato l’Ecuador con una punizione del solito Messi, dovrà affrontare l’atmosfera rarefatta della Bolivia, reduce da una pesantissima sconfitta contro il Brasile. La Seleçao, in attesa di Ancelotti, è apparsa in gran forma e dovrebbe ottenere una vittoria netta anche in Perù.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Spagna vincente e almeno tre gol complessivi in Spagna-Cipro, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

Vincenti

• Italia (in Italia-Ucraina, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)

• Israele (in Israele-Bielorussia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45) • Argentina (in Bolivia-Argentina, qualificazioni Mondiali, ore 22:00) • Colombia o pareggio (in Cile-Colombia, qualificazioni Mondiali, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Corea del Sud-Arabia Saudita, amichevole, ore 18:30

• Belgio-Estonia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Perù-Brasile, qualificazioni Mondiali, ore 04:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Norvegia-Georgia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Scozia-Inghilterra, amichevole, ore 20:45

• Germania-Francia, amichevole, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio ed almeno un gol per parte in Svezia-Austria, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45