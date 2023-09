Perù-Brasile, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Perù-Brasile è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Il pareggio in trasferta contro il Paraguay è stato un buon segnale mandato dal Perù. Una squadra che vuole cercare di rimanere in corsa fino alla fine per queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. Assai difficile, in ogni caso.

Anche perché le squadre più attrezzate sono molte e una arriva questa notte: quel Brasile che è partito rispettando in pieno il pronostico della vigilia e distruggendo la mal capitata Bolivia. Cinque a uno il finale con un Neymar in grande spolvero che sembra essersi messo decisamente alle spalle i problemi fisici dell’ultimo periodo che lo hanno costretto pure a saltare il debutto con l’Al Hilal, suo nuovo club. Insomma, un Brasile che parte decisamente favorito e che non ha nessuna intenzione di fermare la propria corsa. Che a dire il vero è pure appena iniziata. Un Brasile che si prenderà i tre punti, senza particolari problemi. Inutile girarci intorno e scrivere cose che tutti noi sappiamo, che sono ampiamente preventivabili, e che non aiutano in quello che è il pronostico. Che è scritto.

Come vedere Perù-Brasile in diretta tv o in streaming

La partita Perù-Brasile, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà mercoledì 13 settembre alle 04:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Partita senza storia con una vittoria del Brasile ampiamente pronosticabile. Un match questo, a differenza degli altri della notte, che appare davvero indirizzato verso la formazione ospite. La partita in Perù, infine, potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. E non sarebbe uno scandalo nemmeno alla fine se anche il Perù riuscisse a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Perù-Brasile

PERU’ (5-4-1): Gallesse; Corzo, Araujo, Abram, Lopez; Tapia, Yotun; Polo, Gonzales, Carrillo; Guerrero.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Marquinhos, Ibanez, Lodi; Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Neymar, Rodrygo; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1