Norvegia-Georgia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Norvegia-Georgia è un match della sesta giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

In un gruppo in cui i primi i primi due slot sembrano ormai essere appannaggio di Scozia e Spagna, per Norvegia e Georgia il margine d’errore diventa minimo.

E questo scontro diretto, considerando che la Roja di de la Fuente deve ancora recuperare una partita, è quasi un match da dentro o fuori: chi vince continua a sperare, chi perde invece ha un piede e mezzo fuori da Euro 2024 oppure dovrà accontentarsi degli spareggi ed avere a che fare con il loro farraginoso meccanismo. Scandinavi e caucasici, dicevamo, di punti ne hanno 4: finora hanno collezionato due sconfitte, una vittoria e un pareggio. Chi è messa peggio, tra le due, è sicuramente la Norvegia, che per qualificarsi, a differenza della Georgia, potrà ricorrere al “salvagente” dei playoff: Kvaratskhelia e compagni, mal che vada, sono già certi di disputare gli spareggi in quanto vincitori della propria Lega nell’ultima Nations League. Il rischio di restare di nuovo fuori da una grande manifestazione, per Erling Haaland, è molto alto. Norvegia che dunque non può sbagliare questa partita se vuole tenere accesa la fiammella della speranza.

Un pareggio non serve a nessuno

La selezione guidata da Stale Solbakken non gioca un match di qualificazione dallo scorso giugno e nei giorni scorsi ha disputato un’amichevole con la Giordania, strapazzata 6-0.

L’unico successo dei norvegesi resta quello ottenuto nella sfida contro Cipro (3-1), l’altro punto è arrivato nella trasferta georgiana: a Batumi, lo scorso marzo, finì 1-1. Anche la Georgia è stata in grado di battere solo i ciprioti (1-2) ma la nazionale caucasica è reduce da una pesantissima sconfitta contro la Spagna, che sabato scorso le ha rifilato sette gol (7-1), facendo il bello ed il cattivo tempo a Tbilisi.

Come vedere Norvegia-Georgia in diretta tv e in streaming

Norvegia-Georgia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà all’Ullevaal Stadium di Oslo, in Norvegia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il pari, come detto, non serve a nessuna delle due. Anzi, farebbe esultare la Scozia, che nel caso in cui ad Oslo finisse con un nulla di fatto, sarebbe già qualificata. Ad ogni modo, la Norvegia potrebbe approfittare del morale basso dei georgiani, che arrivano nella capitale norvegese con ben 7 gol sul groppone. Entrambe, tuttavia, dovrebbero andare a segno: la selezione di Solbakken non tiene la porta inviolata addirittura da giugno 2022.

Le probabili formazioni di Norvegia-Georgia

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Larsen, Haaland, O. Solbakken.

GEORGIA (4-4-2): Mamardashvili; Gocholeishvili, Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Davitashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia; Mikautadze, Kiteishvili.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1