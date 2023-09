Cile-Colombia, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Cile-Colombia è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Il momento di forma della Colombia è davvero straordinario: quattro vittorie di fila nelle ultime quattro uscite per Cuadrado e compagni, che al debutto in queste qualificazioni Mondiali hanno battuto il Venezuela conquistando tre punti subito pesanti.

Niente punti, invece, per il Cile, abbattuto dall’Uruguay in una partita con poca storia. I problemi di salute di Sanchez, che fortunatamente non sono così gravi dopo qualche giorno di apprensione, hanno fatto sicuramente perdere un poco di concentrazione alla squadra, chiamata adesso al riscatto immediato. Il Cile ha bisogno di una vittoria, ma sa bene che l’impegno è assai difficile contro una nazionale forte, che sta bene sia sotto l’aspetto mentale che sotto quello fisico, è che senza dubbio è una delle migliori in Sud America.

Per rendere l’idea della partita comunque assai tattica che sarà, negli ultimi cinque confronti tra questi club per ben quattro volte alla fine dei novanta minuti è venuto fuori un pareggio. La vittoria, l’unica, l’ha piazzata la Colombia nel 2021, in casa, e sempre in una partita di qualificazione al prossimo Mondiale. Insomma, una gara davvero da tripla, che però una certezza ce l’ha.

Come vedere Cile-Colombia in diretta tv o in streaming

La partita Cile-Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà mercoledì 13 settembre alle 2:30, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

E quella certezza di prima è il fatto che entrambe le squadre stanotte dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. I bookmaker, poi, danno leggermente favorita la Colombia, ma onestamente noi non la pensiamo allo stesso modo. Magari potrebbe finire in pareggio – il risultato più probabile, visti anche i precedenti, è appunto questo – o magari il Cile potrebbe fare il colpaccio. Ma pensare ad una vittoria esterna ci pare un poco esagerato.

Le probabili formazioni di Cile-Colombia

CILE (4-4-2): Cortes; Mehssatou, Medel, Marzipan, Suazo; Osorio, Vidal, Pulgar, Brereton; Nunez, Valdes.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Mina, Lucumi, Machado; Arias, Lerma, Rodriguez; Cuadrado, Borre, Diaz.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1