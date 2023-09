Tennis, ogni giorno un balletto sexy: nessuna pietà per i follower

Tennis, la sua attività social si è intensificata e i follower non possono che esserne felici: stacchetti da velina nelle stories.

Potrebbe non trattarsi di una coincidenza. Non ci sembra affatto casuale, in effetti, che la sua attività social si sia intensificata in queste ultime settimane. Proprio nei giorni in cui, per la prima volta da quando ha esordito in campo, si è iniziato a parlare di lei in una chiave diversa dal solito.

Fino ad allora era stata “solo” una tennista in erba dalla bellezza indiscutibile. Adesso, invece, nel mondo del gossip sportivo non si parla d’altro che di lei. E non tanto per le sue prodezze tennistiche, dal momento che all’attività agonistica sembra preferire la bella vita e il divertimento con le amiche, ma per la sua relazione sentimentale. Già, perché da qualche tempo a questa parte gira voce che sia lei la splendida ragazza che ha fatto breccia nel cuore di un certo tennista di fama mondiale. Parliamo nientepopodimeno che di Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e già vincitore, a 20 anni appena, di 2 titoli Slam. Insieme a Novak Djokovic era il favorito allo Us Open, dove lo scorso anno si era imposto, ma un ottimo Daniil Medvedev è riuscito a ribaltare i pronostici e a rispedirlo a casa in semifinale.

E saremmo tutti curiosi di sapere, a questo punto, se l’iberico dalla racchetta d’oro abbia approfittato di questa uscita di scena “prematura” per correre a godersi qualche giorno in compagnia della sua bella. Lei è Lola Marandel, gioca a tennis ed è senza ombra di dubbio una delle atlete più belle sulla scena mondiale.

Tennis, curve stratosferiche e balletti sexy: Lola superstar

Una nota trasmissione spagnola aveva dato il via alle danze e fatto sapere che i due avevano iniziato a sentirsi nello scorso mese di giugno. Riferendo, oltretutto, che subito dopo Wimbledon lui si era precipitato in Francia, con la scusa di partecipare alla Hopman Cup, solo per poterla incontrare di persona.

Non sappiamo se le cose fra loro procedano ancora o se la frequentazione si sia già interrotta. Carlos e Lola non si seguono più reciprocamente su Instagram, ma potrebbe trattarsi di una soluzione adottata nel momento in cui si sono resi conto di essere sotto la lente d’ingrandimento. Per evitare di dare troppo nell’occhio, insomma.

Sta di fatto che lei, negli ultimi giorni, si è davvero sbizzarrita. Ha cambiato look e non perde occasione per improvvisare un balletto sexy nelle Instagram stories. Danza, ammicca all’obiettivo e accende i riflettori sulle sue curve stratosferiche, quelle stesse curve che, unite ad una personalità esplosiva e molto forte, hanno colpito finanche il fenomeno del momento. Come dargli torto se non è riuscito a resisterle, d’altronde?