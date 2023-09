Tennis, selfie da record: in posa come mamma l’ha fatta

Tennis, questa volta ha proprio esagerato: il selfie è da record. In posa davanti allo specchio, come mamma l’ha fatta, ha infiammato il web.

Sui social si diverte a stuzzicare le fantasie dei fan con scatti in cui sfoggia tutto il suo fascino e la sua sensualità. Il mondo del tennis, ormai, non fa più parte della sua vita. Eppure continua a far sognare i tifosi con i suoi scatti da urlo. Di recente, ha deciso di spingersi oltre ogni limite lasciando i follower a bocca spalancata: in posa come mamma l’ha fatta, ha alzato incredibilmente le temperature su Instagram.

Il suo esordio nel tennis professionistico risale al 2000. A distanza di tre anni, ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 39 della classifica mondiale. Con il passare del tempo, però, la protagonista del nostro articolo ha deciso di intraprendere una strada totalmente diversa. Tutto è cominciato quando, nel 2008, è diventata la protagonista di uno shooting per Playboy.

Ashley Harkleroad ha posato per la celebre rivista dimostrando di sentirsi decisamente a proprio agio davanti ai riflettori e di non aver paura di sfoggiare tutta la sua sensualità. Il suo servizio fotografico ha suscitato molto scalpore nel mondo del tennis, ed è stato solo l’inizio della sua nuova vita. L’atleta, dopo essere diventata mamma per due volte (nel 2009 e nel 2011) ha deciso di lasciarsi lo sport alle spalle.

Tennis, esagerata Ashley Harkleroad: uno spettacolo da perdere il respiro

Negli anni Ashley Harkleroad si è avvicinata sempre più al mondo dei social e dei servizi fotografici, guadagnandosi una grandissima popolarità su piattaforme come Instagram. Qui delizia quotidianamente i fan con scatti in cui mette in mostra tutto il suo charme. Un anno fa ha sorpreso tutti annunciando il suo debutto come attrice di video a luci rosse, attirando subito le attenzioni degli utenti da tutto il mondo.

Ashley sa sempre come stupire i fan e, di recente, ha deciso di infiammare il web con un selfie scattato davanti allo specchio che in pochissimo tempo è stato sommerso dai like e dai commenti dei follower. Nella foto, come si può vedere, è come mamma l’ha fatta: non indossa nulla e a coprire le sue curve mozzafiato ci pensa il suo stesso smartphone.

Uno spettacolo che ha scatenato l’entusiasmo degli utenti, i quali non hanno esitato un attimo a complimentarsi con la Harkleroad per la sua bellezza e il suo fascino. “Così tante immagini che non posto più… ma non oggi” ha scritto nella didascalia che accompagna la foto: possiamo dire che la decisione di condividere uno scatto simile è stata accolta con grande felicità dai fan, che si sono rifatti gli occhi.