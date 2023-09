I pronostici di lunedì 11 settembre: qualificazioni Europei e Serie C

I pronostici di lunedì 11 settembre: il Portogallo di Ronaldo è sempre a punteggio pieno: può chiudere i giochi con il Lussemburgo.

Quello del Portogallo nel gruppo J è un autentico dominio. Nessuna delle cinque nazionali sorteggiate nello stesso girone di Ronaldo e compagni è riuscita ad impensierire i lusitani, ormai non molto distanti dalla qualificazione matematica ad Euro 2024.

La selezione dell’ex commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, venerdì scorso non ha dilagato in Slovacchia, vincendo “solamente” 1-0, ma per la quinta partita di fila ha portato a casa i tre punti – è ancora a punteggio pieno – ed ha tenuto la porta inviolata. Portogallo che dovrebbe, di fatto, chiudere i giochi per il primo posto nella sfida con il Lussemburgo, la grande sorpresa di questo gruppo. La piccola selezione è in piena corsa per il secondo posto: ha vinto le ultime tre gare – venerdì ha rifilato tre gol all’Islanda – e condivide la seconda piazza con la Slovacchia a quota 10 punti. Impossibile immaginare che eviti la sconfitta contro i portoghesi, che all’andata lo travolsero 6-0, ma a nostro parere stavolta potrebbero non sfigurare, in un match da almeno quattro gol complessivi.

Pronostici altre partite

Nel gruppo D la Croazia si è subito rimessa in carreggiata e dopo la delusione nella finale di Nations League tre giorni fa ha strapazzato la Lettonia 5-0.

L’Armenia ha i suoi stessi punti ed è reduce da un pareggio prezioso in Turchia: si tratta di una selezione che merita rispetto, ma è difficile che ripeta l’impresa anche contro i croati. Nello stesso girone un Galles finora deludente non può più sbagliare se vuole rientrare in corsa per la qualificazione: con la Lettonia, frastornata dai cinque gol subiti contro la Croazia, la vittoria dovrebbe arrivare. Si gioca anche in Serie C: ci sono buone possibilità che il Benevento, dopo la falsa partenza, si sblocchi in casa contro la Virtus Francavilla.

Pronostici: la scelta del Veggente

• La Croazia vince e segna tra i due e i quattro gol in Armenia-Croazia, qualificazioni Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

• Galles (in Lettonia-Galles, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)

• Bosnia o pareggio (in Islanda-Bosnia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45) • Benevento (in Benevento-Virtus Francavilla, Serie C, ore 20:45) • Juve Stabia o pareggio (in Juve Stabia-Avellino, Serie C, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Portogallo-Lussemburgo, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Slovacchia-Liechtenstein, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Benevento-Virtus Francavilla, Serie C, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Guinea Bissau-Sierra Leone, qualificazioni Coppa d’Africa, ore 18:00

• Foggia-Giugliano, Serie C, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Taranto vincente e meno di tre gol complessivi in Picerno-Taranto, Serie C, ore 20:45