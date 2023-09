Ecuador-Uruguay, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Ecuador-Uruguay è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

I bookmaker vedono favoriti i padroni di casa dell’Ecuador in questa partita. Forse anche perché, nel match del debutto, hanno messo in difficoltà l’Argentina campione del Mondo. Ma l’Uruguay in questo momento vive un ottimo momento di forma, quindi difficile realmente pensare che la squadra di Bielsa possa perdere.

Sì, proprio così: l’Uruguay arriva a questo match non solo dopo aver vinto nella prima gara di qualificazione al prossimo Mondiale contro il Cile, ma soprattutto con una striscia importante di risultati utili che deve per forza di cose essere tenuta in considerazione. Fino al momento sono sei, e potrebbero senza dubbio diventare sette.

Bisogna tenere in considerazione tanti fattori, anche gli scontri diretti tra le due squadre che vedono leggermente avanti la formazione ospite. Sì, l’Ecuador senza dubbio ha in rosa degli elementi di assoluto valore, tecnicamente validi. Ma questi elementi ce li ha pure l’Uruguay, con Valverde in mezzo al campo, ad esempio, e con Nunez lì davanti. Insomma, il risultato è decisamente tutt’altro che scritto, con la sensazione netta che questa gara non solo dovrebbe regalare almeno una rete per squadra, ma che potrebbe finire pure in pareggio.

Come vedere Ecuador-Uruguay in diretta tv o in streaming

La partita Ecuador-Uruguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà martedì 12 settembre alle 23:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Come anticipato prima una gara da almeno una rete per squadra. E alla fine le due formazioni dovrebbero anche prendersi un punto a testa. Questa grossa differenza di valori in campo non c’è, anzi pende un poco dalla parte ospite. Che però – e scusate la ripetizione – gioca pure in trasferta in un campo non di certo semplice. Quindi sì, un punto a testa, che farebbe felice Bielsa.

Le probabili formazioni di Ecuador-Uruguay

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Torres, Arboleda, Pacho, Hurtado; Cifuentes, Gruezo, Caicedo, Estupinan; Rodriguez, Valencia.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Nandez; Caceres, Vina, Piquerez; Valverde, Ugarte, De la Cruz; Pellistri, Nunez, Araujo.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1