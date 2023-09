Belgio-Estonia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Belgio-Estonia è un match della sesta giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Il “nuovo” Belgio di Domenico Tedesco finora ha vinto tre partite su quattro ma il pareggio con l’Austria dello scorso giugno non gli consente di essere a punteggio pieno ma soprattutto di dormire sonni tranquilli. I Diavoli Rossi hanno 10 punti, gli stessi della pericolosa Austria di Ralf Rangnick, che sta facendo molto bene. L’altra insidia è rappresentata dalla Svezia, più attardata, ma comunque sempre da prendere con le pinze.

Insomma, la qualificazione resta ampiamente alla portata ma la matematica è ancora ben lontana. La prossima, intanto, è una di quelle partite che proprio non si possono sbagliare: a Bruxelles arriva la cenerentola del girone, l’Estonia, già fuori dai giochi insieme all’Azerbaigian con un solo punto conquistato in 4 giornate. I baltici non hanno la pretesa di qualificarsi ed al momento sono riusciti ad evitare la sconfitta esclusivamente con l’Azerbaigian. Per il resto, due k.o. dal passivo non indifferente contro Belgio (0-3) e Svezia (0-5) ed uno di misura in casa dell’Austria (2-1). Lukaku e compagni, invece, hanno vinto solo in trasferta. Il successo arrivato venerdì scorso in Azerbaigian però è stato meno netto rispetto ai precedenti: sul Mar Caspio l’ha decisa a fine primo tempo un gol di Carrasco, ex esterno dell’Atletico Madrid che si è appena trasferito in Arabia Saudita all’Al-Shabab.

Tedesco non dovrebbe rimescolare troppe carte rispetto alla sfida con gli azeri: senza gli infortunati Courtois e De Bruyne, in attacco si rivedrà il tridente composto da Bakayoko, Lukaku e Carrasco, con il nuovo acquisto del Manchester City Doku pronto a subentrare dalla panchina. in mezzo è ballottaggio tra Tielemans e Mangala: quest’ultimo potrebbe scalzare il giocatore che nell’ultima sessione di mercato si è trasferito all’Aston Villa.

Come vedere Belgio-Estonia in diretta tv e in streaming

Belgio-Estonia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio “Re Baldovino” di Bruxelles, in Belgio. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La vittoria del Belgio non è in discussione. Non resta che capire come si comporteranno i Diavoli Rossi a livello realizzativo, se saranno quelli stitici di Baku oppure quelli assai prolifici della gara d’andata. La sensazione è che, contro una squadra disastrosa in fase di non possesso come l’Estonia, l’attacco belga possa sbizzarrirsi, segnando dai tre ai sei gol.

Le probabili formazioni di Belgio-Estonia

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Onana, Trossard; Bakayoko, Lukaku, Carrasco.

ESTONIA (3-5-2): Hein; Kuusk, Tamm, Mets; Peetson, Poom, Kait, Miller, Pikk; Ojamaa, Anier.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0