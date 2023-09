Armenia-Croazia è un match della sesta giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 18:00: pronostici.

La Croazia può riappropriarsi momentaneamente del primo posto nel gruppo D, salendo a quota 10 punti, gli stessi della Turchia. La selezione di Zlatko Dalic a giugno era stata impegnata in Nations League, saltando alcune gare di qualificazione ma la roboante vittoria ottenuta venerdì scorso in Lettonia (0-5) le ha permesso di recuperare subito terreno.

Modric e compagni al momento di punti ne hanno 7, frutto del pari con il Galles all’esordio e dei due successi con Turchia e Lettonia, ma rispetto ai turchi – di riposo in questa giornata – hanno giocato una partita in meno. Nel caso in cui in Armenia dovesse filare tutto liscio ed il pronostico dovesse essere rispettato, sarebbe aggancio. L’altra rappresentativa che potrebbe insidiare i Vatreni, con il Galles che per adesso sembra fuori dai giochi, è proprio quella armena, la sorpresa di questo raggruppamento, finora molto equilibrato. Gli uomini guidati dall’ucraino Oleksandr Petrakov, dopo la sconfitta iniziale con la Turchia, hanno avuto la meglio su Galles e Lettonia, battute rispettivamente 2-4 e 2-1, e raccolto un prezioso pareggio in Turchia (1-1). Anche se la sfida con gli “odiati vicini” sa di occasione persa: a Eskisehir il pari del turco Yildirim è arrivato a due minuti dalla fine.

Petrakov, in ogni caso, anche contro la Croazia dovrebbe mantenere l’assetto spregiudicato, che per ora sta sortendo gli effetti sperati, nonostante una difesa che subisce gol da 13 partite di fila. Non ci saranno novità nell’undici croato: Dalic confermerà il 4-2-3-1 con l’ex Verona Petkovic (doppietta contro la Lettonia), supportato da Kramaric, Ivanusec e Perisic.

Come vedere Armenia-Croazia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Armenia e Croazia è in programma lunedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio Vazgen Sargsyan Republican di Yerevan, in Armenia. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Croazia non può ancora rilassarsi. La concorrenza nel suo gruppo è ancora agguerrita e servirà un’altra grande prestazione per battere l’ostica Armenia e raggiungere la Turchia al primo posto. I padroni di casa non penseranno solo a difendersi, una prassi da quando sulla panchina della selezione caucasica siede l’ucraino Petrakov. Le reti complessive potrebbero essere dunque almeno tre, con i croati che verosimilmente realizzeranno dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Armenia-Croazia

ARMENIA (4-2-3-1): Cancarevic; Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan; Iwu, Spertsyan; Bichakhchyan, Zelarayan, Tiknizyan; Ranos.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric; Kramaric, Ivanusec, Perisic; Petkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3