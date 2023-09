I pronostici di domenica 10 settembre: qualificazioni Europei, MLS e Serie C

I pronostici di domenica 10 settembre, l’Olanda in terra irlandese proverà a consolidare il secondo posto. Tante partite anche in Serie C.

Continuano a spron battuto le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Ad inaugurare la sesta giornata è l’Olanda, che giovedì scorso è ripartita alla grande strapazzando 3-0 la Grecia e riacciuffando proprio gli ellenici in seconda posizione.

In un girone dove il primo posto è ormai della Francia – i vicecampioni del mondo in questo turno riposano – agli Oranje non resta che accontentarsi del secondo per strappare uno dei pass per Germania 2024. Ronald Koeman, che grazie alla super prestazione offerta dai suoi ad Eindhoven si è scrollato un po’ di critiche di dosso, ora va a caccia di altri tre punti pesanti in Irlanda. I verdi di Stephen Kenny sono reduci dalla discreta prova di Parigi, che tuttavia non è servita per evitare la sconfitta. In casa gli irlandesi sono sempre tosti ma l’Olanda, sullo slancio del 3-0 alla Grecia, dovrebbe riuscire ad avere la meglio in un match in cui non si segnerà tantissimo. Nel gruppo G Serbia e Montenegro prevarranno verosimilmente su Lituania e Bulgaria, mentre nel gruppo E l’Albania, dopo aver fermato la Repubblica Ceca, sembra in grado di ripetersi anche con la Polonia.

Pronostici altre partite

L’altra sfida da tenere d’occhio è quella tutta scandinava tra Finlandia e Danimarca. I danesi sono solamente secondi nel gruppo H, a pari punti con la Slovenia.

Nella gara d’andata non c’è stata storia ma da allora la nazionale di Hjulmand ha ottenuto risultati contrastanti, tra cui la sconfitta clamorosa in Kazakistan, e potrebbe incontrare qualche difficoltà anche ad Helsinki. In questo fine settimana si gioca anche in Serie C: nel girone B spicca la sfida tra il Perugia e il Pescara di Zeman: i gol non mancheranno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• L’Olanda evita la sconfitta e meno di tre gol complessivi in Irlanda-Olanda, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

Vincenti

• Kazakistan o pareggio (in Kazakistan-Irlanda del Nord, qualificazioni Euro 2024, ore 15:00)

• Montenegro (in Montenegro-Bulgaria, qualificazioni Euro 2024, ore 18:00) • Albania o pareggio (in Albania-Polonia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45) • Serbia (in Lituania-Serbia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Pro Sesto-Fiorenzuola, Serie C, ore 18:30

• Perugia-Pescara, Serie C, ore 20:45

• LA Galaxy-St. Louis City, MLS, ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Finlandia-Danimarca, qualificazioni Euro 2024, ore 18:00

• Ungheria-Repubblica Ceca, amichevole, ore 18:00

• Trento-Atalanta U23, Serie C, ore 18:30

Il “clamoroso”

• Isole Faroe vincenti e almeno due complessivi in Isole Faroe-Moldavia, qualificazioni Euro 2024, ore 18:00