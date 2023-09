Irlanda-Olanda, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Irlanda-Olanda è un match della sesta giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

Nel gruppo B è rimasto da assegnare solamente il secondo posto visto che la Francia ha già prenotato il primo vincendo tutte e cinque le prime gare e restando a punteggio pieno.

Chi farà compagnia ai vicecampioni del mondo? La favorita numero uno è sempre l’Olanda, che giovedì scorso ha subito riacciuffato in classifica la Grecia, travolgendola 3-0 al Philips Stadion di Eindhoven. Un match a senso unico, archiviato dopo 40 minuti di gioco grazie ai gol di de Roon, Gakpo e Weghorst. Può sorridere Ronald Koeman: sull’ex allenatore del Barcellona, alla sua seconda esperienza da commissario tecnico, erano piovute le prime critiche dopo la netta sconfitta all’esordio con la Francia (4-0) ed una Nations League in cui l’Olanda ha chiuso all’ultimo posto nella Final Four organizzata tra Rotterdam ed Enschede.

Van Dijk e compagni adesso sono secondi nel girone di qualificazione ad Euro 2024, a pari punti con la Grecia (6), ma rispetto agli ellenici hanno giocato una partita in meno.

Duello che per il momento non sembra coinvolgere l’Irlanda, che in quattro partite è stata capace di avere la meglio esclusivamente sulla cenerentola Gibilterra. La nazionale di Stephen Kenny ha mostrato i propri limiti contro Francia (due volte) e Grecia: bene l’organizzazione di gioco – giovedì ha evitato l’imbarcata a Parigi, restando in partita almeno per un tempo – ma al tempo stesso quando c’è da costruire le difficoltà sono evidenti. In Olanda Kenny dovrà fare a meno di Keane e Stevens, che si sono infortunati in Francia, assenze che si vanno ad aggiungere a quella del gioiellino del Brighton Ferguson. Una sola novità invece per Koeman, con de Vrij che prenderà il posto di Aké in difesa.

Come vedere Irlanda-Olanda in diretta tv e in streaming

Irlanda-Olanda è in programma domenica alle 20:45 all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 20 ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Dall’inizio del nuovo millennio l’Olanda è riuscita ad avere la meglio sull’Irlanda solamente in un’occasione, anche se l’ultimo precedente risale al 2016 (un’amichevole). I Boys in Green hanno sempre una marcia in più quando giocano davanti al loro pubblico, dove lo scorso marzo hanno messo in seria difficoltà la stessa Francia, che ha avuto la meglio 0-1. Ci aspettiamo un copione simile anche contro l’Olanda: saranno ovviamente gli Oranje a fare la partita, visto l’ampio divario che c’è tra le due selezioni. Gli uomini di Koeman sono apparsi ispirati contro la Grecia ed è probabile un loro successo di misura.

Le probabili formazioni di Irlanda-Olanda

IRLANDA (3-4-3): Bazunu; Collins, Egan, Duffy; Browne, Cullen, Molumby, McClean; Ogbene, Idah, Knight.

OLANDA (3-4-2-1): Flekken; Geertruida, de Vrij, van Dijk; Dumfries, de Roon, de Jong, Blind; Simons, Gakpo; Weghorst.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1