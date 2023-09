Scommesse, la vincita senza X: il colpo è da maestro

Scommesse, una vincita senza X: il colpo è da vero maestro del gioco. Una combo che prima d’ora pochissime volte avevamo sentito

Sulle singole partite ormai si può scommettere davvero per tutto. Da chi segna, da come segna, il minuto del gol, ammoniti, espulsi, Var, e chi più ne ha più ne metta. Queste ovviamente sono scommesse singole, perché se entriamo nel campo delle “combo” c’è davvero un mare di giocate dietro.

Quello che è stato piazzato all’agenzia Eurobet di Bagheria, in provincia di Palermo, possiamo tranquillamente dire che è un colpo da maestro. Un colpo di quelli che raramente succede che, però, se scoperto come adesso, potrebbe davvero regalare delle belle giocate e delle belle vittorie. In questo caso specifico, per un investimento di 50euro e quindi onestamente nemmeno pochi soldi, il fortunato scommettitore è riuscito a portare a casa la bellezza di 1.772 euro. Con sole cinque partite eh, mica una scommessa enorme. Cinque partite tutte con lo stesso pronostico. E andiamo a scoprire quale.

Scommesse, ecco il colpo da maestro

La storia è raccontata da Agimeg.it che svela questa particolare tipologia di scommessa. “Su tutti i 5 incontri è stata giocata “X ALMENO UN TEMPO – NO“. In pratica nelle 5 partite scelte non ci sarebbe mai dovuto essere un pareggio sia nel primo sia nel secondo tempo. Una tipologia di gioco poco conosciuta e rara da trovare sulle scommesse. Una modalità che permetteva tutte quote mediamente intorno al 2.00″.

Cinque partite come detto: dal campionato tedesco alla Premier League. E andiamo a vedere nel dettaglio quali sono tate queste cinque partite scelte che non dovevano chiudere in parità né il primo tempo e nemmeno alla fine dei novanta minuti. Bochum-Borussia Dortmund e Borussia Monchegladbach-Leverkusen le prime, poi Arsenal-Fulham, Marsiglia-Brest e infine Sturm-Graz-Linz. Bene, avrete capito che questi incontri dello scorso weekend hanno avuto un esito indirizzato sia alla fine del primo tempo sia alla fine del match. Un grande colpo che ha permesso quindi al fortunato vincitore di portare a casa quasi 2mila euro di vincita. Ottimo inizio di stagione per tutti.