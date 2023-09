Macedonia del Nord-Italia, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Macedonia del Nord-Italia è un match valido per la quinta giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: tv, pronostici.

Dall’ultimo impegno della nazionale azzurra sono passati solo due mesi e mezzo. Eppure da allora a Coverciano c’è stata una piccola rivoluzione. In un giorno di mezz’estate Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni, chiudendo ufficialmente un ciclo iniziato nel 2018 e che ha toccato il suo apice con la vittoria dell’Europeo nell’estate 2021.

Un successo che gli ha permesso di “sopravvivere” ad un nuovo fallimento mondiale, con l’Italia che non è riuscita a qualificarsi per Qatar 2022, disperdendo immediatamente l’entusiasmo che si era creato qualche mese prima e ripiombando nell’incubo del 2018. La decisione di Mancini, ma soprattutto la tempistica – dopo poche settimane l’ormai ex commissario tecnico ha accettato la proposta faraonica della federazione saudita – visto che gli azzurri sono attesi da due impegni particolarmente importanti. Il suo successore è Luciano Spalletti, principale artefice dello scudetto del Napoli. L’allenatore toscano sembrava volesse prendersi un anno sabbatico dopo il trionfo con il club partenopeo ma la chiamata della nazionale l’ha convinto a rimettersi subito in pista. Il debutto di Spalletti avverrà, ironia della sorte, contro la Macedonia del Nord, la selezione che nel marzo 2022 diede il colpo di grazia all’Italia, eliminandola dagli spareggi mondiali grazie ad un gol dell’ex palermitano Trajkovski nel recupero e gettando nello sconforto un’intera nazione.

Macedonia del Nord, di nuovo tu

Quasi un segno del destino, ma non ci sarà spazio per i ricordi. L’Italia è già attardata nel gruppo C, dove al momento è terza – si qualificano direttamente le prime due – dietro ad Inghilterra (a punteggio pieno ed ormai imprendibile) e l’Ucraina, che ha 3 punti in più.

Gli azzurri hanno giocato una partita in meno rispetto agli ucraini: a giugno hanno infatti preso parte alla Final Four di Nations League, competizione che li ha visti arrivare sull’ultimo gradino del podio. Nei due match disputati nelle qualificazioni invece l’Italia aveva perso a Napoli con l’Inghilterra (1-2) e battuto 2-0 Malta. La Macedonia del Nord di partite ne ha giocate tre ed è riuscita ad avere la meglio solo sui maltesi. Per il resto, due sconfitte contro Ucraina (2-3) ed Inghilterra: ad Old Trafford è finita 7-0 per i Tre Leoni. Spalletti dovrebbe continuare ad utilizzare il 4-3-3 di manciniana memoria ma sono tanti i volti nuovi che l’ex tecnico del Napoli ha deciso di convocare, da Casale a Zaccagni. A 24 ore dal match di Skopje si è fatto male Chiesa: al suo posto, nel tridente, dovrebbe giocare Politano insieme a Raspadori e Immobile. Ballottaggio in mezzo tra Locatelli e Cristante.

Come vedere Macedonia del Nord-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Macedonia del Nord e Italia è in programma sabato alle 20:45 all’Arena Toše Proeski di Skopje, in Macedonia del Nord. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Difficile immaginare che l’Italia si trasformi nel giro di pochi giorni nel Napoli straripante dello scorso anno, ma è innegabile che l’arrivo di Spalletti abbia portato quella ventata d’aria fresca che l’ambiente necessitava da tempo. La vittoria serve con il pane agli azzurri per provare a riacciuffare l’Ucraina in classifica e dovrebbe arrivare senza grossi problemi contro la Macedonia del Nord in una gara in cui le reti complessivi saranno verosimilmente almeno tre.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Italia

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Zaykov, Velkovski, Musliu, Aliovski; Atanasov, Ademi; Elmas, Bardhi, Trajkovski; Miovski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Raspadori, Immobile, Politano.

In Macedonia del Nord-Italia le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-3