Lituania-Serbia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Lituania-Serbia è un match della sesta giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

La Serbia continua a deludere puntualmente negli appuntamenti importanti e la sconfitta rimediata al “Marakana” di Belgrado giovedì scorso contro l’Ungheria (1-2) è stata un brutto colpo per le ambizioni di primo posto di Vlahovic e compagni. Fortunatamente per Dragan Stojkovic e i suoi uomini, i “cugini” del Montenegro non ne hanno approfittato, pareggiando in Lituania e mancando l’aggancio in classifica.

La battuta d’arresto con i magiari, il primo k.o. dallo scorso dicembre, non pregiudica nulla in ottica qualificazione, visto che in Germania ci vanno le prime due di ogni girone, ma conferma l’incapacità di trovare un minimo di continuità da parte di questa nazionale, alla quale talento e qualità non mancano di certo. Eppure l’avventura delle Aquile Bianche verso Euro 2024 era partita con il piede giusto, con le due vittorie, abbastanza nette, contro Lituania e Montenegro. Due partite in cui tutto era filato per il verso giusto, con la Serbia che era riuscita pure a mantenere la porta inviolata. A giugno, invece, è arrivato il primo passo falso contro la Bulgaria, selezione attualmente ultima in classifica insieme ai lituani, e adesso la sconfitta con gli ungheresi. Che, dopo essere passati in svantaggio a causa di una sfortunata autorete di Szalai, non si sono persi d’animo ed hanno rimontato, prima con Varga e successivamente con Orban.

Secondo pareggio casalingo consecutivo invece per la Lituania, che tra le mura amiche si conferma una squadra scorbutica e poco accomodante.

È successo di tutto nella sfida con il Montenegro, terminata 2-2: l’eroe di Kaunas è stato Palauskas, che in pieno recupero ha riacciuffato i balcanici, ormai convinti di averla spuntata dopo i due gol, realizzati nel giro di pochi minuti, da Krstovic e Savic. Pochi cambi per il selezionatore Edgaras Jankauskas, ma non ci saranno grosse novità neppure nella formazione di Stojkovic, intenzionato a confermare la coppia d’attacco Vlahovic-Mitrovic.

Come vedere Lituania-Serbia in diretta tv e in streaming

Lituania-Serbia è in programma domenica alle 20:45 e si giocherà allo stadio Darius & Girena di Kaunas, in Lituania. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Serbia scenderà in campo a distanza di qualche ora dalla partita del Montenegro, ormai diventato il pericolo numero uno per uno dei primi due posti. Serve ad ogni modo una vittoria contro la modesta Lituania per voltare pagina dopo la brutta prestazione di giovedì: alla fine dovrebbe arrivare, in un match in cui i gol complessivi saranno almeno due.

Le probabili formazioni di Lituania-Serbia

LITUANIA (4-2-3-1): Gertmonas; Lasickas, Lekiatas, Girdvainis, Benetas; Verbickas, Gineitis; Novikovas, Cernych, Jankauskas; Paulauskas.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Gudelj, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2