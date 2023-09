Giorgia Rossi, selfie spietato | Di nuovo in bikini: fan in apnea

Giorgia Rossi, il selfie settembrino in spiaggia lascia i fan della giornalista romana senza fiato: una gran bella visione.

Non ci saranno temperature particolarmente miti, forse. Ma a settembre, si sa, il mare è bello come non mai. Ed è per questo motivo che Giorgia Rossi ha ben pensato di riavvolgere il nastro e di regalarsi un’altra fuga dalla città. Dopo aver cambiato look alla sua casa in stile moderno, è corsa di nuovo in spiaggia.

Con la Serie A ferma per via degli impegni della Nazionale azzurra di calcio, ne ha approfittato per concedersi qualche altro giorno di relax. Anche perché questo inizio di stagione, per la beniamina di Dazn, è stato particolarmente impegnativo. La giornalista sportiva originaria di Roma, per chi non lo sapesse, ha intrapreso una nuova avventura. Così come la sua collega Diletta Leotta, che da anni lavora per Radio 105 e conduce una trasmissione radiofonica insieme a Daniele Battaglia, anche lei ha voluto provare l’ebbrezza di indossare le cuffie e di parlare a briglie sciolte senza avere davanti a sé un pubblico in carne ed ossa.

Un’esperienza completamente diversa, dunque, dal solito, per lei che è abituata ai bagni di folla degli stadi, al tifo sfegatato, alla magica atmosfera delle partite di campionato. E bisogna ammettere che anche in questa circostanza, non che avessimo dubbi s’intende, se la sta cavando egregiamente. Perché è così preparata in materia sportiva, la splendida Giorgia, che il contesto in cui parlare di calcio, in fondo, non fa alcuna differenza.

Giorgia Rossi, il selfie inaspettato in spiaggia accende Instagram

Sta di fatto, dicevamo, che la sua pausa relax al mare si è trasformata in una piccantissima sorpresa per i fan. Perché nessuno si aspettava, oramai, di poterla rivedere in quella stessa veste in cui abbiamo potuto ammirarla per un’estate intera.

E invece, eccola qui. Di nuovo in bikini, di nuovo senza trucco e di nuovo senza i raffinatissimi outfit che sfoggia durante le sue dirette su Dazn. Un selfie, con il mare sullo sfondo, che ha lasciato di stucco i follower, non fosse altro per il modo in cui la bellezza prorompente esplode nel momento in cui sfoggia un costume.

Questo in foto, in particolar modo, è spietato. La parte superiore è molto scollata e la prospettiva per cui ha optato la Rossi – che si è fotografata dall’alto – ha ammaliato il suo pubblico social. Che spera, a questo punto, che l’estate non finisca mai. O che si protragga, quanto meno, il più a lungo possibile.